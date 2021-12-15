Uğur’da başarı ödüllendiriliyor

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan ve 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında ve Uğur Kurs’ta burs olanağı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı, Türkiye genelinde 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, “Öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre akademik düzeyini değerlendirebilecek” dedi.

Yarım asrı aşkın deneyim ve başarı geleneği ile öğrencilerini geleceğe hazırlayan Uğur Okulları’nın her yıl düzenlediği Uğur Kabul Sınavı (UKS) Türkiye genelinde 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Yüzde 100’e varan eğitim bursu

Sınava katılan öğrenciler başarı oranlarına göre yüzde 100’e varan eğitim bursu kazanma şansı yakalayacak. Türkiye genelinde, 4,5,6,7,8,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Uğur Kabul Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek. 4,5,6,7. sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 90 dakika olacak. 8,9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavın süresi 120 dakika olacak. 8. sınıflara 75 soru, 9 ve 10. sınıflara 80 soru, 11. sınıf öğrencilerine ise 90 soru yöneltilecek.

Kaliteli eğitimi Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilerle buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek “54 yıllık deneyimin verdiği güçle bugün 52 ilinde 112 okulumuz ve 127 kurs merkezimizde 85 bin öğrencimizle eğitim serüvenimizi sürdürüyoruz. Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz Uğur Kabul Sınavı’na Uğurlu öğrencilerimizin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm öğrenciler katılabiliyor. Böylece öğrenciler, sınavdan aldıkları puana göre hem eksiklerini görme şansı buluyor ve kendi akademik düzeyini değerlendirebiliyor. Ayrıca sınava katıldığı okuldan veya kurstan sınav sonuç karnesini alan tüm öğrencilere dijital eğitim platformu Metodbox’a ve Uğur Dijital’e 1 ay süreyle erişim hakkı veriyoruz” dedi.

Başvurulur 7 Ocak’ta sona eriyor

UKS’ye başvuran tüm öğrenciler HES Kodu ile yüz yüze sınava kabul edilecek. Öğrencilerin HES kodları web başvurusunda alınacak ve sınav günü de kontrol edilerek öğrenciler okula alınacak. Sınav esnasında malzeme alışverişi yapılmayacak. Temiz hava sirkülasyonu sağlanması amacıyla sınıf kapıları açık şekilde sınav gerçekleştirilecek. UKS’ye başvurular 7 Ocak tarihinde sona erecek.