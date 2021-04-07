Uğur Okullarında yenilikçi ve geleceğe değer katan adımlar

Türkiye’nin 51 ilinde okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim veren Uğur Okullarının Genel Müdürlüğüne Nil Çiçek atandı. Çiçek “Markamızın yarım asrı aşkın deneyimi ve vizyonu ışığında, yenilikçi ve geleceğe değer katan adımlar atarak yola devam edeceğiz” dedi.

Deneyimli akademik kadrosuyla öğrencilerine en donanımlı eğitim olanaklarını sunan Uğur Okulları Genel Müdürlüğüne Nil Çiçek atandı. 5 yıldır Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çiçek, başarılı çalışmalara imza attı. Nil Çiçek, yeni görevi kapsamında eğitim-öğretim, yatırımlar, sınav ve yayınlar, PDR ve Ar-Ge, finans, kurumsal pazarlama ve kurslar olmak üzere 7 ayrı birime liderlik ederken Türkiye genelinde 74’ü kampüs toplam 112 okulun ve 123 kursun sorumluluğunu üstlenecek.

Cumhuriyetin 100. yılında 150 kampüs, 200 kurs

Türkiye’nin 51 ilinde, okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerin kaliteli eğitim olanaklarına erişmesi için çalıştıklarını ifade eden Nil Çiçek “Uğur markasının 1968’de başlayan eğitim serüveni bugün 75 bin öğrencisiyle devam ediyor. Bu deneyim ve vizyon ışığında, yenilikçi ve geleceğe değer katan adımlar atarak sektörün öncü kurumu olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal başarılarından, global arenalardaki marka bilinirliğimize kadar Uğur Okulları olarak fark oluşturmaya devam edeceğiz. Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde derslerimize kesintisiz devam ettik. Önümüzdeki süreçlerde de fiziki yatırımların yanı sıra teknolojik alt yapımızı geliştirmeye devam edeceğimiz yatırımlar yapacağız. Yeni eğitim öğretim yılına 6 yeni kampüsle başlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te kaliteli eğitimi, Türkiye’nin 81 iline ulaştırmayı ve 112 olan okul sayımızı 150’ye, 123 olan kurs sayımızı da 200’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Nil Çiçek kimdir

Nil Çiçek, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Matematik öğretmenliği deneyiminin ardından, 10 yılı aşkın sürede okul müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve Türkiye geneli eğitim direktörlüğü görevlerinde bulunan Nil Çiçek 2016 yılı Nisan ayında Uğur Okulları ailesine katıldı. 5 yıl boyunca Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak profesyonel çalışma yaşantısını sürdüren Çiçek, Uğur Okullarının 51 ildeki 112 okulundaki tüm akademik kadro ve öğretmenlerine eğitim süreçlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik görevini üstlendi.