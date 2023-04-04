Uğur Okulları robotik takımı, FRC’de şampiyon oldu

FRC 2023-First Robotic Competition Haliç Regional’da 8220 Space Tigers takımıyla mücadele eden Uğur Okulları Mersin Kampüsü Robotik Takımı, Türkiye Şampiyonu olarak WINNER ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl 34’üncü sezonu düzenlenen ve gençlere hayat becerilerini geliştirerek teknoloji ve bilim alanında lider olmaları için ilham vermeyi amaçlayan First Robotic Competition (FRC)’ın Haliç Regional Turnuvası 31 Mart-1-2 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Charged Up ismiyle düzenlenen FRC’de Uğur Okullarının iki takımı finalde yarıştı. Uğur Okulları Mersin Kampüsü 8220 Space Tigers Takımı WINNER ödülü alarak ittifaklarıyla birlikte Türkiye Şampiyonu oldu. Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü 8042 Fenrir ise final maçını ikincilikle tamamlayarak Imagery Awards ödülünü kazandı.

Şampiyon 8220 Space Tigers ABD’de dünya müsabakalarına katılmaya hak kazandı

Her yıl lise öğrencilerinden oluşan takımlarla düzenlenen ve uluslararası robotik yarışması olan FRC’de; takımlar, koçlar ve mentorlar altı haftalık zaman diliminde 56 kiloya yakın ağırlıkta oyun oynayan robotlar inşa ediyor. Robotlar topları hedef yerlere atmak, diskleri belirli hedeflere atmak, barlara asılmak gibi çeşitli görevleri tamamlıyor. Bu yılki FRC ise ‘Charged Up’ teması ile gerçekleşti. Robot performanslarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkan takımlar çeşitli ödüller aldılar. Uğur Okulları Mersin Kampüsü 8220 Space Tigers Takımı, 50 takım arasından sıralama turları, çeyrek final ve yarı final maçlarında rakiplerini geride bırakarak finallere kaldı ve Haliç Regional’da Türkiye Şampiyonu oldu. 8220 Space Tigers, bu şampiyonlukla beraber ABD’de Houston’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

8220 Space Tigers Takım Kaptanı Ünal Can Güngör; “Sezon teması ve görevleri her yıl değişen FRC’ye aylar süren bir çalışma ile hazırlandık. Hazırlık aşamasında elektronik, mekanik ve programlama ekibimiz açıklanan oyun kurallarına ve görevlere göre robotumuz tasarlayıp inşa etti, iletişim takımında yer alan öğrencilerimiz de ödül başvurusu için gerekli içerikleri ve makaleleri yazıp takımı tanıtıcı videolar çekti. Okulumuzun desteği ve uyumlu ekip çalışmamız ile şampiyonluk elde ettik, çok mutluyuz.” dedi.

Uğur Okullarını finallerde temsil eden diğer bir ekip ise 8042 Fenrir isimli Uğur Okulları Çallı Kampüsü Robotik Takımı’ydı. Final maçına kadar başarı ile ilerleyen Fenrir ekibi de turnuvayı ikinci olarak tamamlayarak Robot ve Pit Tasarımları ödülü olan Imagery Awards’ı kazandı.