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Uğur Okulları Bayraklı Kampüsü açılıyor

Yarım asrı aşkın deneyim, vizyon ve uluslararası başarısıyla eğitim öğretime devam eden Uğur Okulları, İzmir’de 8’inci kampüsünü açmanın gurunu yaşıyor. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında Uğur Okulları Bayraklı Kampüsü’nde buluşacak.

Eğitim 17.03.2021, 11:20
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Uğur Okulları Bayraklı Kampüsü açılıyor

Yarım asrı aşkın deneyim, vizyon ve uluslararası başarısıyla eğitim öğretime devam eden Uğur Okulları, İzmir’de 8’inci kampüsünü açmanın gurunu yaşıyor. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında Uğur Okulları Bayraklı Kampüsü’nde buluşacak.

İzmir’de Narlıdere, Şemikler, Güzelbahçe, Gaziemir, Bornova, Örnekköy ve Bergama’da kampüsleri bulunan Uğur Okulları, Bayraklı Kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha ekledi. Okulda düzenlenen veli tanıtım toplantısında, yeni eğitim öğretim döneminde Uğur Okulları olarak öğrencilerle buluşacak Bayraklı Kampüsü hakkında bilgi veren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız” dedi.

Türkiye’nin 51 ilinde 112 okulda hem uzaktan hem de yüz yüze eğitime devam ettiklerini ifade eden Nevzat Kulaberoğlu, “ Kurumumuz deneyimli akademik kadrosuyla öğrencilerine en donanımlı eğitim olanaklarını sunuyor. “Eğitim Değerlidir” felsefesinden yola çıkarak öğrencileri geleceğe hazırlayan okulumuz,; çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, Kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor” diye konuştu.

Bayraklı kampüsü bin 248 öğrenci kapasiteli

Kulaberoğlu, yeni kampüsleriyle ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz Uğur okullarımıza bir yenisi daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. 12’nci sınıfa kadar eğitim verecek, 56 derslikli, 9 bin 322 metrekarelik kapalı alan, 3 bin 603 metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde; erkenSTEM ve STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 250 kişilik konferans salonu, cep sineması, yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. Bin 248 öğrenci kapasiteli kampüsümüzde velilerimizin Uğur’a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizden oluşan güçlü bir kadromuz var” dedi.

“Dijital alt yapı yatırımına 10 yıl önce başladık”

Kulaberoğlu, yüz yüze eğitime geçiş sürecine hem fiziksel olarak hem tedbir ve uygulamalar olarak hazır olduklarını da belirtti. Sınıflarda sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturduklarını da kaydeden Kulaberoğlu; “Türkiye genelindeki tüm okullarımızda ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tedbirler alındı ve takibi yapılıyor. Öte yandan pandemiyle birlikte gördük ki öğrencilere bilgiyi aktardığımız, yetkinlik ve yaşam becerileri kazandırdığımız yerler sadece okullar değil. Öğrencilerimize dijital olanaklarımızla zaman ve mekandan bağımsız çalışabilme avantajı sağlarken, yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilmeyi birlikte sunuyoruz. Dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonu artık okul seçim kriterleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yeniliği yıllar öncesinden öngörmüş bir eğitim kurumu olarak, Uğur Okullarında dört yıldır aktif kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme- öğretme platformu Metodbox’ı kullanıyoruz. Mühendislik ekibimizin çalışmaları ve yaklaşık 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 75 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam ediyor. Ayrıca bu yıl canlı derslerimizi de Metodbox’a taşıyarak bir ilki gerçekleştirdik. Metodbox içerisine entegre edilen, yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet ile dijital okul ortamının ihtiyaçları tek bir uygulama içinde tutuluyor ve canlı dersler SeeMeet üzerinden yapılıyor” diye konuştu.

“Hedefimiz dünya vatandaşı yetiştirmek”

Kurumlarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu vurgulayan Kulaberoğlu; “Uğur Okulları, yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur” dedi. Öte yandan öğrencileri sadece Türkiye’deki üniversitelere değil dünya üniversitelerine de hazırladıklarını ifade eden Kulaberoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedefimiz dünya vatandaşı yetiştirmek. Akademik yönden başarılı, yabancı dile hakim, interdisipliner çalışmalarda bulunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Uğurlu öğrencilerimiz İngiltere, Kanada, ABD gibi farklı ülkelerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında yer alan kurumlarda yabancı dil öğrenme olanaklarına sahip oluyorlar.”
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