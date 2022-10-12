Uğur Beton tarafından yenilenen okul açıldı

Öğretmen Fadime Dinçer Yıldız, kendisinin de mezunu olduğu, 2021 yılında görev yapmaya başladığı Manisa’nın Demirci ilçesinde bulunan Danişmentler İlkokulu'nun yenilenmesi için sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

Fadime öğretmenin mesajını okuyan Uğur Beton ve Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Atılgan okulun yenileme çalışmalarını üstlendi.

Her türlü detay düşünülerek yenilenen okul binası, Demirci Kaymakamı Adem Kaya ile Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Uğur Beton ve Metal A.Ş. İnsan Kaynakları Oğuzhan Baş ve öğretmen Fadime Dinçer Yıldız'ın katıldığı törenle açıldı. Öğretmen Fadime Dinçer Yıldız okulun yenilenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve kuruluşların temsilcilerine öğrencilerinin eğitimi için gerekli olan ihtiyaçların karşılanmasından dolayı teşekkür etti.

Manisa’da büyük bir aileyiz

Törende söz alan Uğur Beton ve Metal A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Oğuzhan Baş, “Uzun yıllardır Manisa’daki fabrikamızda üretim yapıyoruz. Manisa’da büyük bir ailenin parçası olduğumuzu biliyoruz ve sosyal sorumluluk bilinciyle şehrimize katkı yapmak için imkanlarımız dahilinde fayda sağlamaya çalışıyoruz. İşte bu bilinçle Fadime öğretmenimizin çağrısına duyarsız kalmamız mümkün değildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Atılgan’ın ilgi desteği ile okulumuzu yeniledik. Çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını düşünerek hazırlıklarımızı tamamladık. Çocuklarımızın eğitim hayatına ve Manisa’ya hayırlı olmasını dileriz." dedi.

Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk yeter

Uğur Beton ve Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Atılgan ise yenilenen ilkokul binasında eğitim ve öğretimlerine devam eden çocukların yüzlerinde gördüğü mutluluğunun bir tarifi olmadığını belirterek, “Fadime öğretmenin rehberliğinde bu güzel projenin içinde yer almaktan dolayı ben ve tüm çalışma arkadaşlarım çok mutluyuz. Çocuklarımızın eğitimine küçük de olsa bir katkı sağlamaya çalıştık. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederken kurum olarak eğitim projelerine öncelik tanıyoruz. Hep beraber ve birlik olduğumuzda, yan yana durduğumuzda ülkemizde aşamayacağımız zorluk olmadığına inanıyorum. Projede emeği bulunan herkese teşekkür ederim ve Manisa’ya hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.