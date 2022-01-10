Uganda’da okullar yaklaşık 2 yıl sonra yeniden açıldı

Uganda’da Covid-19 nedeniyle Mart 2020’de kapatılan okullar, yaklaşık 2 yılın ardından tekrar açıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020’de okulların kapatıldığı Uganda’da yaklaşık 2 yıl sonra tekrar eğitime başlandı. Ortalama 15 milyon öğrencinin 2 yıldır okula gidemediği ülkede Eğitim Bakanı John Muyingo tarafından yapılan açıklamada, tüm öğrencilerin otomatik olarak bir üst sınıftan eğitime başlayacağı belirtildi. Covid-19 salgını öncesinde talep edilen ücretlerin üzerinde artış yapan özel okullara gerekli yaptırımların uygulanacağını da ifade eden Muyingo, “Bütün okullarda öğrencilerin güvenli şekilde eğitime başlaması için gerekli standartlar ve prosedürler uygulandı. Bu tedbirlere uymayanlar içinse gerekli tedbirler alındı” dedi.

Başkent Kampala’da uzun bir sürenin ardından eğitime tekrar okullarında devam edecek olan öğrencilerin yoğunluğu nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı.

Çocuk hakları gruplarından tepki

Birçok çocuk hakları örgütü, Uganda’da 83 haftadır kısmen ve tamamen kapalı olan okullar nedeniyle tepki göstermişti. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eylül ayında birçok Covid-19 tedbirini kaldırmış fakat okulların bir süre daha kapalı kalacağını belirtmişti. Kasım ayınca yeni bir açıklama yapan Museveni, 2022 yılının başlarında düşük Covid-19 aşı oranlarına rağmen okulların açılacağını ifade etmişti.