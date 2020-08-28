Üçü bir arada ’tıp’

Üçü de Tıp Fakültesi kazanan Sivaslı tek yumurta üçüzler, üniversite sınavına da üçü bir arada hazırlandı.

Eğitim hayatları boyunca aynı okullarda eğitim gören, birlikte kazandıkları Fen Lisesi’ni başarı ile bitiren ve geçtiğimiz gün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üçü de tıp fakültesi kazanan Sivaslı tek yumurta üçüzler; Feyza, Beyza ve Sena başarılarının sırrının birlikte çalışmak olduğunu söylediler.

İlk kez yolları ayrıldı

Öğretmen olan Elif ve devlet memuru olan Oktay Köksal çiftinin çocukları olan; Feyza, Beyza ve Sena Lise’ye kadar aynı sınıflarda eğitim gördü. Lisede ise üçü de Fen Lisesini kazanmayı başardı. Aynı okulda ama ayrı sınıflarda okuyan tek yumurta üçüzler üniversite sınavına ise birlikte hazırlandılar. Üçü de Tıp okumak istedi. Farklı Üniversiteler olsa da üçü de tıp fakültesi kazanmayı başardı.

Bakan tebrik etti

Sena, sayısal alanla Türkiye 3 bin 319’uncusu, Beyza 640’ıncı ve Feyza ise 12 bin 347’incisi olmayı başarıp hem ailelerinin hem de Sivas’ın gururu oldular. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’ta sosyal medya hesaplarından yaptığı “Tebrikler Senay, Beyzanur ve Feyza. Örnek olacak bir başarı. Güçlü sağlık kadromuza pırıl pırıl genç kızlarımız eklenecek” sözleri ile gençleri tebrik etti.

Üçüzler yaptıkları açıklamada, sınav sonucunu beklerken çok heyecanlandıklarını, hedefledikleri bölümü kazandıkları için ise çok mutlu olduklarını söylediler. Köksal kardeşler sınava beraber ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine eklediler. Anne Elif ve baba Oktay ise kızları ile gurur duyduklarını dile getirdi.

İlk kez yolları ayrılan üçüzlerden Beyzanur Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sena Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Feyza ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim hayatlarına devam edecek.