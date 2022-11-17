Uçak kazaları, büyük oranda insan hatalarından kaynaklanıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen ’uçak kazaları’ konulu seminerde konuşan Kaptan Pilot Dr. Bilal Kılıç, uçak kazalarının büyük oranda insan hatalarından kaynaklandığını söyledi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen, “İnsani ve Organizasyonel Faktörler Işığı Altında: Uçak Kazaları Nasıl İncelenir” konulu seminer yoğun ilgi gördü. Seminere katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, konuşmasında, "Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümümüzün ortaya koyduğu vizyon, sağladığı istihdam ve girişimcilik fırsatlarını çok iyi derecede değerlendirme bilincinde olan öğrencilerimizin, daha yolun başında bu tür seminerlere katılmalarını önemsiyoruz. HKÜ olarak, seminerlerimizin yanı sıra, tüm enstrümanlarımızla, havacılık ve uzay bilimleri ekosisteminin gelişmesi için ve bu ekosistemde yeni Nuri Demirağ’lar, Vecihi Hürkuş’lar ve Selçuk Bayraktar’lar yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Seminerde konuşan Kaptan Pilot Dr. Bilal Kılıç, uçak kazalarına etki eden birçok faktör bulunduğuna, ancak kazaların büyük oranda insan hatalarından kaynaklandığına dikkat çekti. Pilotluk mesleği konusunda önemli bilgiler veren Kaptan Pilot Kılıç; pilotun, kulenin ve kabin görevlilerinin insani olarak yaşadığı yorgunluk, hastalık gibi faktörlerin kazalara neden olduğunu kaydetti. Dr. Kılıç, “Günümüzde uçakla seyahat, diğer ulaşım araçlarıyla kıyaslandığında en güvenlisi. Fakat kaza oranları çok azalmış olsa dahi yine de özellikle insan hatası kaynaklı hadiseler yaşanabiliyor. Mekanik hataların önüne, planlama ve tasarım ile geçilebilirken; insan tarafından ise bireysel olarak bilgi eksiklikleri, hastalık, yorgunluk gibi durumlara dikkat edilmesi gerekiyor. Uçuşun bu durumlarda yapılmak istenmesi kaza riskini artırıyor. Pilotların alışık olmadığı iklimlerde uçuş yapmaları da kaza riskini artırmada önemli rol oynarken, mevsim şartlarına göre çalışmaların yapılmaması, istenmeyen durumların oluşmasına yol açabiliyor” diye konuştu.

Seminerin ardından soruları cevaplayan Kaptan Pilot Dr. Kılıç, “Aircraft Accident Investigation: Learning from Human and Organizational Factors” adlı kitabını öğrenciler için imzaladı.