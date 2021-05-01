Üç Büyük Üniversiteden Biyoteknoloji Alanında Dev İş Birliği

Ar-Ge ve inovasyonda Türkiye’nin öncü üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi, güçlerini birleştirerek akademik alanda önemli bir sürece imza attı. Üç üniversite arasında gerçekleştirilen iş birliği ile Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi açısından stratejik önemi bulunan ‘biyoteknoloji’ alanında çalışmalar yapılacak. Her üç üniversitenin alanında uzman öğretim üyelerinin katılımıyla, yapay zeka teknolojileri, doku mühendisliği, insan ve hayvan moleküler biyoloji ve genetiği gibi alanlarda ortak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Akademik iş birliğine ilişkin imza töreni, 28 Nisan 2021 tarihinde, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımlarıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde gerçekleşti. Protokol kapsamında, ‘biyoteknoloji’ alanında yetkin öğretim üyelerinin bilgi birikimi ve potansiyellerinin kullanıldığı ortak bir yapı oluşturulacak. Böylece akademik alanda Ar-Ge ve uygulama birlikteliğinin sağlanması ve üniversite-sanayi iş birliğinin sistematik şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Üniversite-sanayi iş birliği güçlendirilecek

Söz konusu protokole göre; Diagnostik Tedavi ve Translasyonel Tıp, Viroloji ve Mikrobiyoloji, Malzeme Üretimi, Doku Mühendisliği ve Hücre Kültürü, Biyoinformatik, İnsan ve Hayvan Moleküler Biyolojisi ve Genetiği, Biyomedikal Cihaz, Medikal Robotik Sistemler ve Yapay Zeka Teknolojileri, Opto-Mekatronik ve Görüntüleme Teknolojileri alanlarında da akademik iş birliği kurulması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla ortak çalışmalar gerçekleştirilecek ve üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla staj olanağı sağlanacak.

Kalkınmanın en önemli aktörleri: AR-GE ve İNOVASYON

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi ile gerçekleştirecekleri akademik iş birliğinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, imza töreni sonrasında şunları söyledi: “Küreselleşme ile birlikte dünya dev bir pazar haline gelirken, teknoloji ve bilgi kavramlarının önemi de giderek artıyor. Şirketler yatırımlarının önemli bir kısmını bilgi ve teknolojiye ayırmaya başladı. Bilgi toplumuna geçişle sanayinin fark yaratacak nitelikli bilgiye ulaşması günümüzde üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesiyle mümkün olacak.

Bildiğiniz gibi Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bir Ar-Ge üniversitesiyiz ve dört alanda öne çıkıyoruz; biyoteknoloji, temiz enerji, savunma teknolojisi ve dijital teknolojiler. Tabii ki üniversitelerin tek başına yaptığı bu güçlü çalışmalar, Ar-Ge çalışmaları önemli ama bundan daha önemlisi iş birliği ve etkileşim. Eğer Ar-Ge de iş birliği ve etkileşimini yakalayamıyorsanız mutlaka geride kalıyorsunuz ve çıktılarınız zayıflamaya başlıyor. Kalite ve kapasite kadar, belki onlardan daha da önemli olarak, diğer üniversitelerle, diğer branşlarla, sanayi ile sektör ile yaptığınız iş birliği ön plana çıkıyor.

Bu bağlamda; üniversitelerin gelecek dönemde, teknoloji ve bilginin transferi konusunda ön plana çıkacağına ve ulusal kalkınmanın önemli birer aktörü haline geleceğine inanıyorum. YTÜ olarak biz de hem özel sektör hem kamu alanında gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle bu süreçte aktif olarak yer almayı hedefliyoruz.

Bugün üniversitemizde; çok saygın, çok köklü, hem İstanbul’un hem Türkiye’nin bu ekosistem içerisinde çok önemli boşluklarını dolduran, çok değerli ürünler üreten üç üniversitesi bir araya geldi. Değerli ve her biri kendi alanında uzman öğretim kadrolarının katkısıyla kuracağımız bu yeni yapıda, ekonomimiz açısından stratejik öneme sahip olan biyoteknoloji alanında Ar-Ge çalışmaları yürüterek geliştirilecek buluşları, sanayimizin hizmetine sunmak istiyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi rektörlerime, bu iş birliğine olanak sağladıkları, önümüzü açtıkları, uzattığımız eli hiç düşünmeden sıktıkları için çok teşekkür ediyorum.”

Bilim camiasına ciddi katkı sunacak

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da bu önemli iş birliğiyle ilgili olarak, “Üniversitelerimizin her birinin yetkinlik alanları birbirinden farklı. Bu noktada birlikte güç birliğiyle birlikte hem sağlıkta hem biyoteknolojide daha ileri noktaya, üniversite-sanayi iş birliğini de içine katarak ilerleyeceğimize inanıyorum. Gerek Yıldız Teknik Üniversite’sine gerek Marmara Üniversitesi’ne, rektörlerine ve tüm yönetimine bu projeye kattıklarından dolayı çok teşekkür ediyor, bu birlikteliğin gelecek dönemde daha da büyüyerek ülkemize ve bilim camiasına da ciddi katkılar sunacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Hem ülkemize hem dünya bilimine katkıda bulunacağız

Türkiye’nin üç köklü üniversitesinin bilimsel araştırma konusunda güçlerini bir araya getirdikleri için son derece heyecanlı olduklarını belirten Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ise “Bugünün dünyasında üniversitelerin her alanda rekabetçi olması mümkün değil. Her üniversite belirli taraflarıyla belirli kapasiteleriyle öne çıkabiliyor. Biz üç köklü üniversite olarak her üniversitemizin ayrı rekabetçi taraflarını bir araya getirerek gerek ülkemize, ülkemizin ekonomik ve bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak, gerek ise dünya bilimine katkıda bulunmak amacıyla güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu aslında Türkiye’deki yüksek öğretim kurumları arasında bir sinerji üretmek bakımından örnek olabilecek bir iş birliği. İnşallah bu güzel iş birliği ile Türkiye’de örnek Ar-ge çalışmalarına, inovasyon çalışmalarına adım atmış olacağız.” açıklamasını yaptı.