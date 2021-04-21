TYT ve AYT’ye girecek üniversite adaylarına altın değerinde bilgiler

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek üniversite adayı öğrenciler heyecan ve stres içinde gün sayıyor. Sınavlarda, Türkçe-Edebiyat sorularında öğrencilere önerilerde bulunan Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi, sınavda dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değindi.

Günümüzde uygulanan merkezi sınav sistemi TYT ve AYT’lerde yer alan Türkçe ile Edebiyat sorularının hemen hemen büyük çoğunluğunun anlama dayalı olduğunu söyleyen Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi, çoğu öğrencinin paragraf anlama da ve doğru yanıtı bulma konusunda zorlandığını söyledi. Sınava hazırlık sürecinin uzun bir maraton olduğunu belirten Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi, sınavda dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değinerek öğrencileri bilgilendirdi.

Türkçe paragraf soruları çözüldüğü esnada en çok ihtiyaç olan şey motivasyonu korumak

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesinden tarafından sınava hazırlık sürecinin uzun bir maraton olduğunu ve Türkçe de özellikle paragraf sorularının öğrencilerinin odaklanma becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğuna değinilen açıklamada, “Türkçe paragraf soruları çözüldüğü esnada en çok ihtiyaç olan şey motivasyonu korumak. Bunun için de ‘yapamıyorum, olmuyor, anlamıyorum’ gibi düşünceleri zihinden atmaya çalışmak ve sınava böyle başlamak faydalı olacaktır. Sizler de tahmin edersiniz ki özellikle paragraf soruları insanın sakin olmasına, zihninin bir sürü başka şeylerle dolu olmamasına ihtiyaç duyar. Motivasyonumuzu arttırdıktan sonra bazı taktiklere gelirsek paragraf netlerini yükseltmek ve hız kazanmak için her gün en az bir tane paragraf testi çözmek öğrencilere çok büyük fayda sağlayacaktır. Hem günlere yayarak sıkılma önlemiş olur hem de sürekli tekrar edileceğinden pratiklik kazanılmış olur. Kendilerine çok yüklenmeden düzenli olacak şekilde azar azar test çözmek onlar için daha iyi olacaktır. Zamanla direkt paragraf test ve soruları çözmek yerine Türkçe TYT denemelerine ağırlık da verebilirler. Hatta eldeki kaynaklar tüketildikten sonra ALES sorularını da çözebilirler. ALES soruları hız konusunda da onlara çok yardımcı olacaktır” denildi.

Soru kökünü okuduğunuzda nasıl bir soru ile karşılaşılacağını anlarsınız

Açıklamanın devamında, “En çok kafa karıştıran sorulardan biri, ‘Soruyu okumaya paragraftan mı başlayayım, soru kökünden mi yoksa şıklardan mı başlamalıyım?’ İlk taktik, soru kökünden başlamak olabilir. Bir işi yaparken hangi amaçla yaptığımızı biliyorsak onu yapmak daha da kolaylaşır. Bu yüzden önce soru kökünü okurlarsa, paragrafı okurken otomatik olarak beyin onu anlamaya ve çözmeye yönelik okuyacaktır. Soru kökünü ve sizden istenileni çok iyi anladığınıza emin olduktan sonra kalan kısmı okumaya geçmelisiniz ve tabii ki ‘değinilmemiştir, bahsedilmemiştir, ulaşılamaz’ gibi olumsuz ifadelere dikkat etmelisiniz. Soru kökünü okuduğunuzda nasıl bir soru ile karşılaşılacağını anlarsınız. Daha sonra şıklar okunursa paragrafın az çok ne ile ilgili olduğu ve nasıl bir dili olduğu çözülür. Bunlara dikkat etmek paragrafı çok daha rahat anlamanıza zemin hazırlayacaktır. Direkt paragrafa başlarsanız ne ile karşılaşacağınızı bilmeden okumak zorunda kalabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

En yaygın hatalardan biri de öğrencinin soruyu kendi bakış açısıyla okumasıdır

Soru çözüm tekniklerinin yanı sıra öğrencilerin en çok yaptığı hatalardan da söz edilen açıklamada, “Yapılan en yaygın hatalardan biri de öğrencinin soruyu kendi bakış açısıyla okumasıdır. Unutmayalım ki soruları kendimize göre değil, soruda bizden istenilen şekilde yorumlamalıyız. Paragraftaki düşünceyle aynı görüşe sahip olmayabiliriz ancak bizden istenen o paragrafta ne anlatıldığıdır, buna da dikkat etmek oldukça önemlidir. Mesela paragrafta matematik dersini sevmediğini söylemiş yazar. “Ben buradan matematiği sevmediğini çıkardım.” diyebilir öğrenciler. Halbuki paragrafta sadece dersten bahsetmiş, matematiğin kendisine uyarlamamak gerekiyor. Özellikle düzenli olarak kitap, dergi, gazete haberi okumak, her dersin anlama ve yorumlama becerini geliştirecektir uzun vadede. Ancak sınava yönelik hazırlıkta paragraf testi çözmeyi bir tık daha üstte sayabiliriz. Çünkü soru tipleri açısından bizlere aşinalık kazandırır ve bir yerden sonra hızımızı arttırmamızı sağlama konusunda da büyük faydası olur. Uzun paragraf soruları bizleri korkutmasın. Elbette istisnalar olabilir ama sorunun uzunluğu ile zorluğu çoğu zaman ters orantılıdır. MEB tarafından yayınlanmış Paragraf Kazanım Testleri ve ÖSYM’nin önceki yıllarda çıkmış sorularını incelendiğinde bunu çok açık olarak görebiliyoruz” denildi.

Anahtar kelimelere dikkate almak, soruları daha hızlı çözmemize yardımcı olacaktır

Paragraf sorularında püf noktalarında söylendiği açıklama şu şekilde tamamlandı: “Paragraf sorusunun soru köküne baktıktan sonra paragrafın ve ardından şıkların tamamını okumak oldukça önemlidir. Paragraf içinde bulunan bazı bağlaçlardan ‘O halde, halbuki, oysaki’ gibi sonra gelen cümleler sorunun cevabına yönelik ipuçları taşıyor olabilir. Ayrıca paragrafta anlam soruları için paragrafı okurken anahtar kelimelere dikkate almak, soruları daha hızlı çözmemize yardımcı olacaktır.”