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TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?

2021 Yüksek Öğretim Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün tamamlandı. Sınavdan 4 gün önce sorununun yerini bilen bir kullanıcı çıktı.

Eğitim 27.06.2021, 11:02
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?

YKS 2021 sınavının ilk oturumu tamamlandı. İkinci oturum bugün gerçekleşecek. Ancak bir Youtube videosunda TYT'de yer alan bir soru görüldü.

Milyonlarca öğrenci inanmak istemese de asıl olay sınavda sorunun yerini bilen başka bir kullanıcı oldu. Sınavdan 4 gün önce hem YKS'de çıkan bir soru hem de TYT sınavında yeri ortaya atıldı.

SORUNUN YERİNİ BİLDİ

Youtube videosu 1 yıl önce atılsa da kullanıcı 4 gün önce yaptığı yorumda 2021 TYT 13. soru dedi. Sınavda da sorunun yerinin 13. sırada olduğu iddia edildi. 

SINAV İPTAL EDİLECEK Mİ?

Youtube videosunda 1 yıl önce soru tahmini doğru çıkması sonrası, sınavda yerinin bilinmesi "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" adlı kullanıcının sorununu doğru yerini söylemesi büyük olay oldu.

YKS 2021 sınavı bu iddialar doğruysa iptal edilebilir.

Gözler yine ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM konuyla ilgili henüz açıklama yapmazken gün içerisinde yapması bekleniyor.

Kaynak: YKS ile ilgili skandal olay! TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?

Kaynak:gunboyugazetesi.com

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