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TYT birincisi Gürkan İnal: Çok şaşırdım
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincilerinden biri Gürkan İnal oldu. İnal, “Üniversite sınavında bir derece bekliyordum ama bu kadarını beklemiyorum, açıkçası gördüğümde çok şaşırdım" diye konuştu.
Eğitim 27.07.2020, 14:31
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2020 üniversite sınavı Türkiye birincisi Gürkan İnal oldu.
TYT sınavından 500 tam puan alan Gürkan İnal, şunları söyledi:
* Üniversite sınavında bir derece bekliyordum ama bu kadarını beklemiyorum, açıkçası gördüğümde çok şaşırdım ve bir o kadar da mutlu oldum.
* Henüz üniversite tercihime karar vermedim, ancak bölüm tercihim Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden yana olacak. Okulumun ve verdiği çok yönlü eğitimin bu başarıda etkisi büyük.
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