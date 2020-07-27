TYT birincisi Gürkan İnal: Çok şaşırdım

2020 üniversite sınavı Türkiye birincisi Gürkan İnal oldu.

TYT sınavından 500 tam puan alan Gürkan İnal, şunları söyledi:

* Üniversite sınavında bir derece bekliyordum ama bu kadarını beklemiyorum, açıkçası gördüğümde çok şaşırdım ve bir o kadar da mutlu oldum.

* Henüz üniversite tercihime karar vermedim, ancak bölüm tercihim Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden yana olacak. Okulumun ve verdiği çok yönlü eğitimin bu başarıda etkisi büyük.