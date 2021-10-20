TV Kanalı merkezi gibi fakülte

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi, gelişmiş imkanlarıyla öğrencilere tecrübe kazandırıyor.

Alanında yetişmiş medya çalışanlarını, yerel ve ulusal sektöre kazandırmayı amaçlayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayın Stüdyosu, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Öğrenciler için profesyonel anlamda televizyon yayın ve yapımcılığına imkân tanıyan, mezun olduklarında sektörün ihtiyacı olabilecek donanımlı eleman gereksinimi karşılayabilecek nitelikleri taşıyor. Öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri stüdyoda uygulama yaparak pekiştirirken, televizyon stüdyosunun bütün teknik imkânlarıyla da güncel, sağlık, kültürel ve öğrenci programlarını gerçekleştirerek ön planda yer alıyorlar. İletişim Fakültesi stüdyosunda yer alan; mobil Web TV yayın sistemi, KJ cihazı, kurgu bilgisayarları, yeşil perde, stüdyo kameraları ve ışık sistemi gibi teknik donanım sistemleri, öğrencilerin meslekî deneyim kazanmalarını sağlıyor.