Tuzla’da okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor

Tuzla Belediyesi ekipleri, 12 Eylül’de başlayacak 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan okulların temizlik çalışmalarını tamamlıyor.

Yılsonu tatilinde olan milyonlarca öğrenci için ilk ders zilinin çalmasına az bir zaman kaldı. Tuzla Belediyesi de ilçe genelinde bulunan okulları 12 Eylül’de başlayacak 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler okulları tek tek gezerek, sınıflar başta olmak üzere koridorlar, tuvaletler, kapılar gibi temas yüzeyi olan tüm noktaları temizliyorlar. Ayrıca temas yüzeyi oluşturabilecek tüm alanlar ozon yıkama yöntemi ile dezenfekte ediliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları ile başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

“Büyük bir heyecan içerisindeyiz”

Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi Müdürü Emin Ferit Peker, “2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hazırlıklarımız büyük bir hızla devam etmekte. Öğrencilerimiz okula başlamak için ne kadar heyecan duyuyorlarsa, biz de onlar kadar okulumuzu hazırlamak ve okulumuzda görmekten çok mutlu olacağız. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çalışmalarımız bu heyecan içerisinde devam ediyor. Tuzla’nın eğitim kenti olmasında büyük emek harcayan başka Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı olmak üzere bütün belediye personeline teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi belediyemiz okullarımızın hizmetinde. Nerede eksiğimiz varsa hemen belediyemizden yardım istiyoruz ve belediyemiz her zaman bizlere destek oluyor” dedi.