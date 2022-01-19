Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’nde karne heyecanı yaşandı

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde karne heyecanı yaşandı. Bu yıl toplam 932 çocuk anneleriyle birlikte eğitim görerek karnelerini aldı. Karne törenine katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Orhanlı’da bulunan Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde bir annenin bilgisayar ve programlarını kullanmayı öğrendiğini söylemesi üzerine, dijital okuryazarlığın ne kadar önemli olduğunu belirterek; “Dijital okuryazarlığı geliştirmezsek çocuğunuzun durumunu bile soramazsanız. Gerçek bilgiye ulaşamazsınız. Yaşam kalitemiz düşer. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yaşam kalitemizin düşmemesi için dijital okuryazarlığımızı geliştirmemiz lazım” dedi.

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde karne heyecanı yaşandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 2014 yılında eğitimlerine başlayan ve toplamda 8 merkezde eğitimlerini sürdüren Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde bu yılın ilk döneminde 932 çocuk karne aldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Orhanlı’da bulunan Anne Çocuk Eğitim Merkezi’ndeki karne törenine katıldı. Başkan Yazıcı’ya eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı da eşlik etti. Başkan Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı, karne alan çocuklar ile tek tek sohbet ederek pasta kestiler. Ayrıca AÇEM’lere gelen annelerin el emeği ürünlerinden hazırladıkları sergiyi de gezdiler. Başkan Yazıcı, AÇEM’e gelen bir annenin bilgisayar ve programlarını kullanmayı öğrendiğini söylemesi üzerine dijital okuryazarlığın önemini belirterek,” Kadınlarımız ve çocuklarımız bizler için çok kıymetli. İkisini bir arada görmek bizleri çok mutlu ediyor. Dijital okuryazarlık çalışmalarımız var. Bununla beraber bilgiye ulaşma, işleme ve onu daha sonra kullanabilmek geleceğin mesleklerinden. Dolayısıyla dijital okuryazarlık için zaten geziyorlar. Dijital okuryazarlığı geliştirmezsek çocuğunuzun durumunu bile soramazsanız. Gerçek bilgiye ulaşamazsınız. Yaşam kalitemiz düşer. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yaşam kalitemizin düşmemesi için dijital okuryazarlığımızı geliştirmemiz lazım” dedi.

“Sizlerin kıymetlilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Bunu birlikte başarıyoruz. Siz değerli öğretmenlerimizin katkısı ile birlikte, asıl bu işi süslendiren değerli kursiyerlerimizdir. Sizin ve sizlerin en kıymetli varlıkları olan çocuklarınızı ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada karne gününün heyecanını yaşıyoruz. İki çocuğunu, üç çocuğunu burada büyüttüğünü belirten annelerimiz var. Bu çok sevindirici ve bizleri hakikaten çok mutlu eden bir durum. Hayat boyu öğrenme diye bir şey var. Hayat boyu çocuklarımız ile birlikte öğrenmeyi sürdürmek hem insani hem de İslami olarak çok güzel bir hareket. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.