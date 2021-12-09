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TUSAŞ aviyonik, motor ve robotik kodlama ile öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine havacılığın kritik dallarından olan uçak gövde-motor ve aviyonik dallarında bilgisayarlı makine imalatı, endüstriyel bakım-onarım, elektrik tesisatları, robotik kodlama, web programcılığı ve yazılım eğitimleri veriyor.

Eğitim 09.12.2021, 09:33
TUSAŞ aviyonik, motor ve robotik kodlama ile öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine havacılığın kritik dallarından olan uçak gövde-motor ve aviyonik dallarında bilgisayarlı makine imalatı, endüstriyel bakım-onarım, elektrik tesisatları, robotik kodlama, web programcılığı ve yazılım eğitimleri veriyor.

Sektörün geleceği ve bağımsız savunma sanayiinin inşası için önemli yer tutan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde havacılık alanında geleceğin teknisyen ve mühendisleri yetiştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulda uçak bakım, makine ve tasarım, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri alanlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin akreditasyonu ve Erasmus projeleri kapsamında yurt dışı staj imkanı sunulan öğrenciler, 20 gün süren programda Avrupa’daki merkezlerde uçak bakım eğitimi alabiliyor. Başarılı olan öğrencilere daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde işe başlama fırsatı sağlanıyor.

Öğrencilere yurt dışı staj, pansiyon, burs imkanı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil başta olmak üzere mühendis ve yöneticilerinin de eğitim desteği verdiği okulda, genç mühendis ve teknisyen adaylarına mesleki tecrübelerini aktarmak için öğrencilerle sık sık bir araya geliniyor. Öğrencilere yurt dışı staj, pansiyon, burs gibi imkanlar sunuluyor ve yabancı dil ağırlıklı eğitim veriliyor.

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günümüz teknolojilerini yeni nesil uygulamalarla birleştiriyor. Yenilikçi teknolojilerin entegre edildiği okulda karekod uygulaması sayesinde öğrenciler cep telefonlarından parçayı 3D olarak okul haricindeki bir ortamda görüntüleyerek ders çalışma imkanı buluyor. Robotik Kodlama Atölyesi’nde öğretmenler öncülüğünde öğrencilere kodlama ve robotik tasarım konularında eğitim imkanı sunuluyor. TEKNOFEST, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı Projeleri kapsamında çalışmalar gerçekleştiren TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından sağlanan çevrimiçi yabancı dil kurslarına da katılma imkanı buluyor.

"Öğrencilerimize güvenmemiz gerekiyor"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Prof. Dr. Temel Kotil, ‘‘Havacılık ve özellikle savunma sanayiimiz açısından en ciddiye aldığımız konu insan kaynağı. Öğrencilerimize güvenmemiz gerekiyor, bu yüzden onları geleceğe hazırlama konusunda elimizdeki tüm kaynakları kullanmaya gayret gösteriyoruz. TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih edecek genç kardeşlerim havacılık alanında büyük imkanlarla donatılmış sınıflarda özel olarak eğitim alabilecek, kendilerini geliştirebilecek. Aldıkları eğitimler sonrası dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan şirketimizde çalışma imkanı bulacaklar. Bunlara ek olarak milli projelerimizin üretilmesinde imzaları olabilecek" ifadelerini kullandı.

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