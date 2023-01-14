Türkmen Şehitleri Keçiörende anıldı

Ankara Keçiören Belediyesi Irak Türkmen liderlerin 16 Ocak 1980’de şehit edilişinin yıl dönümünde Keçiören Kerkük Parkı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile anma programı düzenledi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da yer aldığı anma programında Türkmen Şehitleri Anıtı’na çelenk ve karanfil bırakan katılımcılar daha sonra ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’ndaki anma programına katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’ndaki Türkmen Şehitleri Anma Programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Kutluhan Yalçılı, Irak Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Turhan Kertene, Türkiye’de yaşayan Tükmenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı ve Türkmeneli Milli Marşı’nın okunmasıyla devam eden anma programında Kerkük’te şehit düşenleri anlatan video gösterimi yapıldı. Ağıtların okunduğu etkinlikte İstanbul Tiyatro Ekibi tarafından ‘Tarih Baba’ isimli tiyatro oyunu sergilendi.

“Dilde, işte, fikirde birliği sağlayacağız”

Programa ev sahipliği yapan ve katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok birlik ve kardeşlik mesajı vererek şunları söyledi:

“Kerkük, Erbil, Süleymaniye, Telafer Türktür. Bu topraklar bizim topraklarımızdır. Sanmayın ki sadece Türkmeneli’nin yüreği yandı. Albay Abdullah Abdurrahman, Dr. Necdet Koçak, Dr. Rıza Demirci ve Adil Şerif için burada bizim de ciğerimiz yandı. O gün yakanlar, gün gelecek bedelini ödeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz kardeşinin hakkını hukukunu arıyor, aramaya da devam edecek. Gün gelecek hesabını soracak bir Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var. İnşallah beş yıl daha Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz. Bu beş yıl dünyadaki dengelerin değiştiğini göreceğimiz bir beş yıl olacak. Aklımızı kullanacağız, duygularımızı değil. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içinde, İsmail Gaspıralı’nın da söylediği gibi ‘dilde, işte, fikirde birliği’ sağlayacağız. Bütün kardeş devletlerin birliği ve beraberliği, onların hürriyet ve egemenliği için bir sigorta olacaktır. Türkmeneli’nden gelen kardeşlerimiz var ve onlara hep diyorum; Topraklarınıza döneceksiniz, nüfusunuz varsa gücünüz var. Bağdat Parlamentosunda ne kadar sesin ve gücün varsa o kadar varsın. Zulümlere boyun eğmeden Türkmeneli’ni boş bırakmayacağız. ‘Korkaklar her gün ölür yiğitler bir gün ölür denir’; ama yiğitler ölmez ebediyen kalır. Vatan uğruna, devlet uğruna, ülke uğruna seve seve ölüme giden bir milletiz biz. Tarih cesurları ve yiğitleri yazıyor Türkmeneli’nde. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

“Türkler isyana başvurmamıştır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Türkmen liderlerin vatan için şehit olduklarını ve onlara layık olmak için Türkmen gençlerin topraklarına sahip çıkılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bütün Türkmenlere selam olsun. Irak Türkmenleri tarihin birçok döneminde büyük haksızlığa uğradı. Daha çocuk yaşlarda oradaki zulümlerle burada dertlendik. 1975, 1976, 1977’lerde Türkmeneli cephesinde büyük zulümler vardı. Kerkük Türktür, Türk kalacak. Türkler bunca katliama rağmen isyana başvurmamıştır. Bu Türk’ün asaletinden gelir. 16 Ocak 1980’de Irak’ın başında patolojik bir lider vardı. Türkmenlerin dört liderini sadece Türk oldukları için şehit ettiler. Biri Irak ordusunun en önemli askerleri, biri akademisyen, biri tüccar. Netice itibarıyla şehitlerimiz bir hasta ruhlu insan ve onun rejimi tarafından idam edildi. Onlar her bir Türk genci için rol modeli olmalı. Bu ölümler bizi büyütmeli, bu ölümler birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli. Bir olursak iri ve diri oluruz. Allah’ın izniyle hiç kimse bizim canımıza, malımıza, toprağımıza dokunamaz. Şehitlerimizin makamları âli, mekanları cennet olsun. Rabbim onlara rahmet etsin. Yarın ahirette karşılaştığımızda onlara layık olalım ki onlar da bize şefaat etsin.”

Anma programı plaket takdimi ile sona erdi.