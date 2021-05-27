Türkiye’nin ilk yoga terapistlerini yetiştiriyor

Ülkemizin önde gelen yoga okullarından İstanbul merkezli Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü, uluslararası geçerliliği olan “Yoga Terapistliği Diploma Programı” eğitimlerine devam ediyor.

Yoganın tüm alanlarında uluslararası standartlarda ve geçerlilikte eğitim verebilen Etkin İnsan Enstitüsünün Kurucusu Alper Bayraktar, Paramanand Institute iş birliği ile hayata geçirilen, IAYT onaylı eğitimlerle ülkenin ilk uluslararası yoga terapistlerini yetiştirdiklerini söyledi.

Yoga’nın insanların içindeki gerçek gücü ve potansiyeli ortaya çıkardığını ve şifa verdiğini belirten Bayraktar, “Modern yaşamda dünyanın birçok ülkesinde insanlar; stres, gerginlik, üzüntü, kaygı, korku, fobi, depresyon, yalnızlık, halsizlik, kafa karışıklığı, kıskançlık, öfke, ıstırap, obezite, ilişki sorunları vb. durumlar yaşıyor. Yapılan araştırmalar Amerikalıların yüzde 92’sinin yaşamları boyunca en az bir kez psikiyatriste gittiğini söylüyor. Tüm bu görünmez sorunların modern tıp bilimiyle neredeyse kalıcı hiçbir tedavisi yoktur. Yoga; insanların duruşunu, nefesini, düşünce ve duygularını düzenlemesine destek oluyor. Böylece fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak daha iyi bir duruma gelmelerini sağlıyor” diye konuştu.

Fiziksel ve ruhsal iyileşme sağlıyor

Etkin İnsan Enstitüsünün Kurucusu Alper Bayraktar, yoganın tarihsel olarak Milattan Önceye dayandığını belirterek, yüzyıllardır insanların deneyimlediği ve olumlu etkilerine tanık olduğu bir öğreti olduğunu dile getirdi.

Alper Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Geleneksel yaklaşımları temel alan yoga terapi ise sindirim, dolaşım, solunum, endokrin, sinir ve kas sistemi ilgili ağrı, hastalık ya da problem yaşayan insanların tedavilerine destek sağlıyor. Yoga terapi, tüm bu sistemleri hem destekliyor hem de iyileşmek için ihtiyaç duyulan gücü yeniden kazandırıyor. Tıbbi tedavinin yanında uygulandığında olumlu etkileri hızla görülüyor. Evden çalışma süreçleri ile birlikte tırmanışa geçen bel ve sırt ağrıları, boyun ve bel düzleşmesi, skolyoz, fibromiyalji, miyofasiyal ağrı gibi birçok problemde bir tamamlayıcı olarak, tedaviyi etkin bir şekilde destekliyor. Yoga terapi bakış açısıyla baktığımızda; bireyin sağlıklı olabilmesi için sadece fiziksel sağlığının yerinde olması yeterli değildir. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak bireyin denge ve esenlik halinde olması gerekmektedir. Yoga terapinin en önemli amaçlarından biri ise bireyi bütünsel sağlığa ve dengeye ulaştırmada destek olmaktır. Terapi uygulamaları fiziksel çalışmaların yanı sıra, nefes, pranayama, meditasyon, konsantrasyon, duyu çalışmaları, mantra ve ses çalışmaları, mudralar, bandhalar, yoga nidra ve restoratif yoga çalışmalarının bir bütünü olarak uygulanmaktadır."

Online yoğa eğitimlerine büyük ilgi

Alper Bayraktar, Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü olarak pandemi döneminde daha çok insanın hayatına dokunabilmek amacıyla başlatmış oldukları online eğitimlere devam ettiklerini söyledi.

Bayraktar, yoga aracılığıyla hem sağlıklı kalabilmek hem de alternatif bir meslek edinmek isteyen insanların talepleri ile online eğitimlere ilginin giderek arttığı bilgisini verdi.

Alper Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın sürecinde kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını koruyabilmesi, her insanın önceliği haline geldi. Yoganın tüm bu alanlarda önemli katkılar sağladığına ilişkin birçok bilimsel çalışma yayınlanıyor. Yoga, hem bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor hem de evde geçirilen uzun sürelerde kas ve iskelet sisteminin maruz kaldığı olumsuzlukları gidermeye yardımcı oluyor. Bu yüzden yogadan yararlanmak isteyen insanların sayısında artış gözlemleniyor. Pandemi öncesinde yüz yüze eğitimlerini yurt içinde 18 ilde, yurt dışında ise Bali ve Zanzibar’da gerçekleştiren Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü, salgın şartları ve gelişen talep nedeniyle yüz yüze eğitimlerine ara vererek online eğitim sistemine geçti. Etkin İnsan’ın akredite olduğu uluslararası kurumlar, yoga ile ilgili mesleki eğitimlerin online olarak verilebilmesine imkân tanıyor. Detaylı bilgi için www.etkininsan.com’u inceleyebilirsiniz.”