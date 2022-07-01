Türkiye’nin ilk Metaverse Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluyor

Dünya gündemindeki yerini koruyan metaverse alanında Türkiye’de ciddi bir adım atılıyor. İstanbul Topkapı Üniversitesinin kuruluş için harekete geçtiği Metaverse Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye için bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Metaverse, blockchain, NFT, web 3.0, yapay zeka Dünyanın en çok konuştuğu teknoloji alanındaki bu gelişmelerle ilgili Türkiye’de de yükseköğretim seviyesinde önemli adımlar atılıyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi de bu çerçevede Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Metaverse Uygulama ve Araştırma Merkezi açacaklarını duyurdu.

‘Metaverse arsadan ibaret değil’

Metaverse teknolojisinin arsa alıp satma konusuyla gündeme gelmesinin sığ bir perspektif oluşturduğunu ve bu yüzden üniversite olarak konuya önem verdiklerini söyleyen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Zontul, “Metaverse dünyasında yapılan tüm çalışmaların gerçek hayatta karşılığı olmalı. İnsan yaşamını kolaylaştırmalı ya da konfor, güvenlik, öğrenme hızı vb. durumları iyileştiriyor olmalı. Metaverse geniş bir yelpazeye sahip. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) düzenlediği Türkiye Teknoloji Buluşmalarına katıldık. Burada da çalışmalarımız ve projelerimiz karşısında sektör temsilcilerinin heyecanlandığını ve ortak bir gelecek hedeflediğimizi gördük. Birçok iş birliği teklifi aldık. Biz birçok başlığı kapsayacak metaverse ekosistemini mümkün olduğunca yerli firmalar ile geliştirmek istiyoruz. Çünkü başta da söylediğim gibi insan yaşamını pozitif etkileyecek projeleri mümkün olduğunca yerli olanaklar ve iş birlikleriyle gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Metaverse evreninde fuar merkezi kuracağız”

Prof. Dr. Metin Zontul ayrıca ilk amaçlarının avatar sistemi ile fuar merkezi yapmak olduğunu da aktararak, “Blockchain İnisiyatifi adında bir grubumuz var. Ekibimiz akademisyen, iş insanı ve öğrencilerden oluşuyor. Biz de Metaverse Uygulama ve Araştırma Merkezini yapay zeka, web 3.0, NFT, blockchain ve diğer ticari uygulamaların üzerine şemsiye olarak oluşturmak istedik. İlk amacımız metaverse evreninde akıllı avatar sistemiyle fuar merkezi yapmak. Tüm sektörlere hizmet verebilecek bu fuar merkezinde stantlarda akıllı avatarlar bulunacak. Avatar aynı anda yüz bin kişiye, dünya dillerinde bilgi aktarımı yapabilecek. Daha sonra metaverse alanında bir alışveriş merkezi ile üniversite de oluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinde dijital oyun tasarlanıyor

Üniversitenin diğer teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek öğrencilerin sektörle kaynaşmasını sağlayan işbirlikleri yaptıklarının da altınızı çizen Prof. Dr. Zontul, “Girişimcilik ve Kuluçka Merkezimizde bir dijital oyun grubu kurduk. Hem eğlenceli hem de sektöre temas edecek çalışmaların hedeflendiği bir proje grubu oldu. Workcube adında bir Türk ERP yazılım şirketi ile iş birliğimiz var. Birlikte eğitimler planladık. Beş öğrencimizi seçtiler ve mezuniyetlerinin hemen ardından istihdamını sağlayacaklar. Dünyaca ünlü ABD’li Zynga oyun firmasına oyun hazırlayan bir şirket ile görüştük, birlikte bir oyun grubu oluşturacağız. Zaphlex firmasıyla finans alanında İstanbul Borsasına yönelik çalışmalarımız olacak” dedi.

“İş garantili fakülte” olarak nitelendirdikleri mühendislik fakültesi ile ilgili olarak detaylı bilgilendirmelerde bulunan Metin Zontul, açıklamalarında şunlara yer verdi:

“Mühendislik Fakültesi olarak Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) standartlarında eğitim-öğretim olanağı sunmak istiyoruz. Bu nedenle ders programlarımızı, üniversite-sanayi iş birliklerimizi MÜDEK’e göre kurguluyoruz. Mezunlarımızla iletişimi sürdürüyoruz. Dolayısıyla mezuniyet sonrası takiplerini yaparak hem şirketler ile iş birliği hem de öğrencilerimizle deneyim aktarımı yapmalarını sağlayacağız.”

“İş garantili fakülte”

“Öğrencilerin 3 ve 4. sınıflarda proje odaklı bir eğitim alıyor. Öğrencilerimiz sekizinci yani son dönemi de tamamen şirkette geçiriyor. Bizler öğrencilerimizi mezun olmadan önce şirketlere yönlendiriyoruz. Dolayısıyla Mühendislik Fakültemizde bir öğrenci kendi çalışmama isteği olmaması halinde işsiz bir şekilde mezun olmuyor. Bir anlamda iş garantisi veriyoruz diyebiliriz.”

“25 kişilik geniş bir Mühendislik Fakültesi kadrosu oluşturduk. 4 araştırma görevlisi, 21 öğretim üyesi ile sektör deneyimi yüksek, şirketler tarafından tanınan ve insan yaşamına dokunan çalışmaları bulunan, TÜBİTAK’ta görev almış akademisyenlerimiz var. Akademik kadromuz YÖK prosedürü gereği kağıt üzerinde oluşturulmamıştır. Bütün akademisyenlerimiz aktif, öğrencilerimizle iletişim ve etkileşim halinde bulunuyor. Proje bazlı çalışmalarda da öğrencilerimiz ve iş birlikçi şirketlerimizle bir aradalar.”

‘Öğrencilerimize mezun olmadan iş teklifi geliyor’

Son olarak da öğrencilerin istihdam sorununa ‘deneyimli mezunlar’ yetiştirerek çözüm getirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Metin Zontul, “Teorik bilgiyi sektör bilgisi ile harmanlayarak, öğrenci henüz mezun olmadan sektöre yönelik projeler hazırlasın istiyoruz. Bu yolla öğrencilerimizi şirketler tanıyor ve kadrolarına katmak istiyor. Bizler mezunları iş arayan bir fakülte değil, mezunları iş dünyası tarafından talep edilen bir üniversitenin fakültesi haline geliyoruz. Yazılım ve donanım laboratuvarlarımızı geliştiriyoruz. Bilimsel etkinliklerimize de hız veriyoruz. ‘Finansta Yapay Zeka Farkındalığı’ bilimsel etkinliği ile yeni döneme başlayacağız. Ayrıca şirketlerle TÜBİTAK tarafından destek almış ortak projelerimiz de var” diyerek sözlerini sonlandırdı.