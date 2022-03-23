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Türkiye’nin ilk Çizgi Film ve Animasyon Bölümü sektöre nitelikli mezunlar yetiştiriyor

Türkiye’de ilk ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin en çok tercih edilen bölümlerinden biri olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, kurulduğu günden bu yana nitelikli mezunlar vermeye devam ediyor.

Eğitim 23.03.2022, 10:58
Türkiye’nin ilk Çizgi Film ve Animasyon Bölümü sektöre nitelikli mezunlar yetiştiriyor

Türkiye’de ilk ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin en çok tercih edilen bölümlerinden biri olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, kurulduğu günden bu yana nitelikli mezunlar vermeye devam ediyor.

Anadolu Üniversitesinde animasyon derslerinin başlangıcı 1988 yılına dayanıyor. O yıllarda Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu adı altında varlığını sürdüren fakültede, 1990 yılında 4 yıllık lisans eğitimi veren Türkiye’deki ilk Çizgi Film ve Animasyon Bölümü kuruldu. 32 yıldır başarıyla eğitim hayatını sürdüren Anadolu Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, hem alanın Türkiye’de endüstrileşmesine önemli katkılar sunmaya hem de ortaya koyduğu yenilikçi projeler ile küresel düzeyde başarılar elde etmeye davam ediyor.

Anadolu Üniversitesinin eğitim tecrübesi öğrencilere aktarılıyor

Kurulduğu dönemde bilgisayar animasyonunun henüz olmadığı Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde, o yıllarda geleneksel animasyon tarzına yönelik programlar oluşturuldu. 1992 yılından itibaren Prof. Hikmet Sofuoğlu’nun katılımıyla iki ve üç boyutlu bilgisayar animasyonları bölüme entegre edilmeye başlandı. Hem akademik kadro hem de teknolojik yenilikler açısından eksiksiz bir şekilde yoluna devam eden bölüm, her geçen gün daha da güçlenerek öğrencilere daha iyi bir eğitim vermek için çalışmalarına devam ediyor. Hem öğretim elemanları hem de öğrencileriyle birçok proje üreten Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, yurtiçi ve yurtdışından gelen projeleri de başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Kuruluş aşamasında Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenci olan, sonrasında Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalışmalarını sürdüren Prof. Fethi Kaba, bölüme emek veren hocaların başında geliyor.

Yetenek sınavı ile öğrenciler kabul ediliyor

Güzel Sanatlar Fakültesinin bütün bölümlerinde olduğu gibi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde de öğrenciler, özel yetenek sınavıyla bölümde okumaya hak kazanıyor. Bu sınavlarda öğrencilerin hem üretkenliği hem de desen güçleri ölçülmeye çalışılıyor. Sorulan sorularla farklı yaklaşımların nasıl verildiği, gözün nereye konumlandırıldığı, hareketlerin nasıl verildiği, desen kabiliyeti gibi ayrıntılara dayalı olarak öğrenci seçimi yapılıyor.

Teknolojik yenilikler öğrenciler için takip ediliyor

Öğrencilere verilen detaylı teorik eğitimlerin yanında pratik olarak da kendilerini geliştirebilmeleri için pek çok olanak sağlayan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, öğrencilerin iyi bir eğitim almaları için son teknolojik gelişmelerden ve programlardan yararlanıyor. Bölümde geleneksel animasyon için bir, bilgisayar animasyonu için de iki stüdyo yer alıyor. Ayrıca 2014 yılında BEBKA ve Anadolu Üniversitesinin desteği ile gerçekleştirilen proje sayesinde ekrana doğrudan kalemle çizim yapılabilen (Cintiq) atölyesi ve hareket yakalama (motion capture) stüdyosu da öğrencilerin çalışmalarını daha iyi koşullarda gerçekleştirmeleri için hizmet veriyor. Bölümde, ayrıca render farm, 4K sinema kamerası, 3D baskı makinesi gibi imkânlarla öğrencilere geniş bir çalışma alanıyla eksiksiz bir eğitim ortamı sunuluyor.

Bölüm mezunları sektörün en önemli yapımlarında çalışıyor

Bölüm mezunları, animasyon alanının Türkiye’de endüstrileşmesine önemli katkılar sunarak sektörün önemli dijital oyun firmalarında konsept tasarım, modelleme ve animasyon alanlarında çalışarak başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Bu bağlamda bakıldığında bölüm mezunu pek çok isim alanlarında saygın işlerde yer alarak hem bölümlerini hem de üniversitelerini gururla temsil ediyor.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunlarından Onur Şentürk, “Ejderha Dövmeli Kız” filminin jeneriğini tasarladı ve yönetti; Murat Kılıç, “007 James Bond: No Time to Die”da çalıştı; Kubilay Kocaoğlu Oscar ödüllü “Yer Çekimi”, “Sherlock Holmes: Gölge Oyunları”, “Galaksinin Koruyucuları”, “Avengers: Age of Ultron”, “Tarzan Efsanesi”, “Titanların Öfkesi”, “Kötü Kedi Şerafettin” gibi filmlerde animatör olarak görev aldı. Bölüm mezunlarından Yıldıray Çınar ve Mahmud Asrar ise mezuniyet sonrası profesyonel çalışmalarını çizgi roman üzerine yoğunlaştırarak dünyaca ünlü “DC Comics” ve “Marvel” gibi çizgi roman şirketlerinde çizer olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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