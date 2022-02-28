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Türkiye’nin ilk bebek kütüphanesinde okul öncesi eğitime olan önyargılar kırılıyor

Karabük’te 2018 yılında açılan Türkiye’nin ilk bebek kütüphanesi etkinlikleri ile diğer illere örnek olurken bebeklerde okuma kültürü ve kitap sevgisinin temelleri atılıyor.

Eğitim 28.02.2022, 14:24
Türkiye’nin ilk bebek kütüphanesinde okul öncesi eğitime olan önyargılar kırılıyor

Karabük’te 2018 yılında açılan Türkiye’nin ilk bebek kütüphanesi etkinlikleri ile diğer illere örnek olurken bebeklerde okuma kültürü ve kitap sevgisinin temelleri atılıyor.

Karabük Üniversitesi ile Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi ortaklığında erken dönemde bebeklerde kütüphane bilincinin oluşturulması amacıyla Türkiye’nin ilk bebek kütüphanesi 2018 yılında açıldı. Çeşitli etkinliklerle bebeklerde okuma kültürü, kitap sevgisi temellerinin atıldığı kütüphane diğer illere de örnek oldu. Kendi illerinde bebek kütüphanesi açmak isteyen yöneticiler, Karabük’e gelip yapabilecekleri çalışma hakkında bilgiler alıyor. 2022 yılında 180 öğrencinin kayıt yaptığı kütüphane sayesinde bebeklerin çocukluk düzeyine geldiklerindeki değişiklikleri gözlemleme fırsatı yakalanıyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün, bebek kütüphanesi ile birlikte amaçlarının dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Erken dönem bebek ve çocukların kütüphane hizmetinden daha rahat yararlanabilmeleri için olanak sağlamak istediklerini belirten Özgün, “Çalışmalarımız Karabük Üniversitesi işbirliği ile başladı. Onlardan destek aldık, almaya devam ediyoruz. 2018 yılında buradaki eğitimlere katılan, eğitim olmasa da bu alanı kullanan bebeklerde çocukluk düzeyine geldiğindeki gelişimleri gözlemleri fırsatı oldu” dedi.

“Türkiye’nin ilk bebek kütüphanesi veya bebeklere hizmet veren bir kütüphane olduk” diyen Özgün, “Bunun amacı yaygınlaştırılmasını sağlamaktı. Türkiye’nin birçok ilinde ve ilçesinde kütüphanesi olan belediyeler 0-3 veya 3-6 yaşa hizmet verecek alanlar oluşturmaya başladılar. Cumhurbaşkanımızın eşinin de desteği var. Düzce Halk Kütüphanesinden arkadaşlar ziyaretimize geldiler. Onlarda böyle bağımsız bir alan oluşturmak istediklerini söyleyerek bilgi aldılar” ifadelerini kullandı.

“Okuma kültürü ve kitap sevgisi temelleri burada atılıyor”

Bebeklerin bir yere ait olma duygusunu almış olmakla beraber bundan sonra ona hayatında önderlik edecek, yardımcı olacak bir mekana girmiş olduğunu aktaran Özgün, “Okuma kültürünü ve kitap sevgisini temelleri burada atılıyor. Bu dönem yaklaşık 0-3 yaş alanımıza etkinlikleri kayıt almak suretiyle gerçekleştiriyoruz. Yoğun talep var. Bunu seans seans almak durumundayız. Bu seanslara kayıtlı bu dönemde bebek sayımız 180. Bunun yanında 3-6 yaş kategorisinde de 90 çocuğumuz kayıt oldu” diye konuştu.

“Bebekler okul öncesi eğitime olan önyargılarını kırıyor”

Çocuk Gelişimi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Zeynep Soğancı ise şunları söyledi: “Burada bebekler okul öncesi eğitime olan önyargılarını kırıyor. Okul öncesi motorları daha çok destekliyoruz. Örnek vermek gerekiyorsa renk öğrenimleri, tutma bırakma, merdiven inip çıkma becerileri ve meyve ile sebzeleri öğretiyoruz. Bu tarz küçük küçük örneklerle aslında çocukların okul öncesi önergelerini geliştirip pekiştiriyoruz.”

“Çocuğun kendini kapatmış halini biz açmayı hedefliyoruz”

Soğancı, bebek kütüphanesi sayesinde çocuklarda değişim yaşandığını kaydederek, “Bir öğrencim geçen dönem geldiğinde annesinin yanından kesinlikle ayrılmıyordu. Hiçbir şekilde iletişim kurmuyordu. Bu dönem paylaşmayı, annesinin yanından kopup arkadaşları ile oyun oynamayı öğrendi. Bizimle çok güzel iletişim kuruyor. Burada zaten birlik, beraberlik, paylaşım, sırayla oynama gibi alışkanlıklar pekişiyor. İlk başta gelen çocuğun kendini kapatmış halini biz açmayı hedefliyoruz. Çoğunda da hedefimize ulaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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