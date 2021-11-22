Türkiye’nin en büyük tatlı su tünel akvaryumu çocukları ağırladı

Yıldırım Belediyesi 20 Kasım ’Çocuk Hakları Günü’nde dev akvaryumda çocukları ağırladı.

Yıldırım Belediyesi, 20 Kasım ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ münasebetiyle çocukları Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryum’da ağırladı. Rehber eşliğinde tünel akvaryumu ziyaret eden çocuklar, koi, timsah balığı, kırmızı kuyruk kedi balığı, vatoz birçok su canlısını ilk defa görürken, bu canlılar hakkında da bilgi sahibi oldu. Çocuklarına eşlik eden veliler, onların mutluluklarına ortak olurken, kendilerine bu imkânı sağlayan Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Bugünün yöneticilerinin geçmişin mirasçıları değil geleceğin emanetçileri olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bundan dolayı evlatlarımız bizim öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alıyor. Bizim için onların mutluluğu, huzuru, güveninden daha önemli bir şey yok. Bir taraftan onlar için sosyal etkinlikler düzenlerken, diğer taraftan da onların sağlıklı, donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi için düzenlediğimiz etkinliğimizle çocuklarımızın gönüllerince bir gün geçirmesini istedik. Bunu da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde gerçekleştirmek istedik. Biz çocuklarımız gülümsedikçe Yıldırım’ın gülümseyeceğine inanıyoruz. Bundan dolayı Yıldırım’da sadece bir gün değil 365 günü çocuklarımıza ve onların mutluluğuna adadık” diye konuştu.