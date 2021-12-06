Türkiye’nin dört bir yanından çocuklar "Biz Bir Takımız” projesinde bir araya gelecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, farklı şehirlerde yaşayan çocukların spor yoluyla bir araya getirilerek, toplumdaki farklı kültürler arasında karşılıklı saygı ve güven ortamına ve toplumsal uzlaşıya katkı sağlanmasını hedefleyen “Biz Bir Takımız” projesinin 2022 yılı açılışını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sosyokültürel arka plana sahip gençlerin spor yoluyla bir araya getirilerek, toplumda farklı kültürler arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının oluşturulmasına katkı sağlanması ve birlikte yaşama kültürünün oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen “Biz Bir Takımız Projesi”nin 2022 yılı için bakanlık binası konferans salonunda açılış programı düzenlendi. Projenin açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, projenin birlik ve kardeşlik öyküsü, gönülden gönüle uzanan bir yol ve bir Türkiye fotoğrafı olduğunu ifade ederek, “Birliğimize, beraberliğimize ve Türkiye’nin istikbaline güç katacak bu anlamlı çalışmamız aziz milletimize armağan olsun” dedi.

Sporun sayısız faydaları olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Hem ruh hem beden sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri hepimizin malumu. Spor yapmanın ve bilhassa takım oyunlarının birlikte yaşama, disiplin kazanma, hem özsaygı hem de karşı tarafa saygı duyma gibi pek çok kazanımı söz konusu. Biz Bir Takımız, işte bu kazanımların hayat bulduğu bir çalışma oldu” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, yaptıkları çalışmaların, yatırımların ve attıkları her adımın ilham kaynağının memnuniyet veren neticeler olduğuna dikkati çekerek, “Evlatlarımızın mutluluğu ve geri dönüşleri, daha iyi imkânlar geliştirmek adına bize yeni bir vizyon sunuyor. Ankara ile Hakkari arasında doğan gönül köprüsünden, Çanakkale ile Malatya arasında yazılan kardeşlik hikâyesinden güç alıyoruz. Bu topraklarda yıllarca kardeşlik hikayemizi baltalamaya yeltenenler oldu. Hiçbir karanlık odağın kardeşliğimize halel getirmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Proje sayesinde çocuklarımız içlerinde sevgiyle büyüyecekler. Adalet duygusu ile yetişecekler. Merhamet duygusu ile hareket edecekler. Onlar ile Türkiye’nin umudu büyüyecek, istikbali, Türkiye’nin yarınları daha da güçlenecek. İşte tüm gayretimiz, tüm çabamız bunun için.”

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında 750 bin gence ev sahipliği yapan yurtlar ve toplam sayısı 600’e yaklaşan gençlik merkezi ve genç ofisleri ile Türkiye’nin birçok yerinde gençlere ikinci bir yuva olan spor tesislerinin bulunduğunu söyledi.

Program, Bakan Kasapoğlu’nun il koordinatörlerine ve akıl hocalarına takdir belgesi takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Proje ile farklı şehirlerde yaşayan çocukların spor yoluyla bir araya getirilerek, toplumdaki farklı kültürler arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının sağlanmasına, toplumsal uzlaşıya katkı sağlanması hedefleniyor. Proje, 24 ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı okullarda eğitim gören 6 ve 7. sınıftan bin 56 kız ve erkek öğrencinin seçilen eğitmenlerin gözetiminde 14 hafta boyunca haftada 4 saat katılacakları spor ve sosyal uyum eğitimlerinin ardından farklı bir şehirde bir araya gelecekleri ortak bir tanışma ve etkinlik kampından oluşuyor. 14 hafta boyunca uygulanacak modülde öz farkındalık, benlik saygısı, duygularını tanıma, empati, çocuk hakları ve sığınmacı hakları, kalıp yargı, farklılıklara saygı, işletişim becerileri, ebru, sosyal uyum gibi eğitimler yer alıyor. Projeye göre Malatya ile Çanakkale, İstanbul ile Bingöl, Trabzon ile Hatay, İzmir ile Batman, Ankara ile Elazığ, Erzurum ile Aksaray, Şanlıurfa ile Kastamonu, Mardin ile Edirne, Manisa ile Şırnak, Balıkesir ile Adana, Burdur ile Kars, Van ile Çorum illerinin eşleşme yapılması üzerine birbiri ile eş olan öğrencilerin farklı kültürel yapılara ilişkin tutum ve algılarının değişmesi bekleniyor. 48 personel ve 48 gençten oluşan 96 kişilik eğitmen kadrosu ile çevrelerinde iletişimlerinde ve problemlerin çözümünde eğitimlerde aldıkları yöntemleri kullanma becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.