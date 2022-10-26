Türkiye’de ilk: İç mimarlık eğitiminde sanal gerçekliğe geçildi

Teknolojik gelişmeler eğitim alanında da yakından takip ediliyor. Hayatın büyük bir alanında kullanılmaya başlanan metaverse lisans eğitiminde de uygulanmaya konuldu. Türkiye’de ilk defa iç mimarlık alanında VR gözlüklerle eğitime geçildi. Böylece tasarımlar artık sanal gerçeklikte yapılacak.

Günümüzün en tartışmalı ve popüler teknolojik akımı metaverse bütün dünyayı çevrelemeye devam ediyor. Sanal gerçeklik evreninin birçok alanda kaçınılmaz bir gelişim olduğunu belirten uzmanlar eğitimde de dijital yeniliklerin kullanımına özel çalışmalar yürütmeye başladı. Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şen Yüksel, iç mimarlık alanında teknolojik yenilikleri yakından takip ettiklerini kaydederek “Sanal Gerçeklik Ortamında Dijital İç Mimarlık Tasarım” dersini eğitimlerine eklediklerini söyledi. Böylece Türkiye’de ilk defa iç mimarlık alanında VR gözlükle sanal gerçeklikte tasarım dersleri verilecek. İç mimarlık alanında birçok yenilikler getirmesi hedeflenen yeni eğitim modeliyle birlikte gençler kendi oluşturdukları tasarımların içerisinde gezebilecek.

Eğitimde teknolojik yenilikler takip ediliyor

Yeni eğitim döneminde dersleri VR gözlüklerle yapmaya başladıklarını ifade eden Doç. Dr. Şen Yüksel, Türkiye’de ilk kez iç mimarlık alanında VR gözlükle sanal gerçeklikte tasarım dersi verdiklerini söyleyerek, “Metaverse dünyası kaçınılmaz bir şekilde bütün dünyayı kapsadı. Eğitimde bunu nasıl kullanabiliriz diye düşününce biz de Beykent Üniversitesi olarak iç mimarlık dijital tasarım ekosisteminde yer almak istedik” dedi.

VR gözlüklerle öğrenci tasarımının içerisinde gezebilecek

Yeni eğitim modelinin iç mimarlık ve mimarlık alanlarında birçok yenikler getireceğini düşündüklerini belirten Doç. Dr. Yüksel, VR gözlüklerle bire bir, anlık, çok zamanlı, eş zamanlı ve çoklu kullanım yapılabildiğine değinerek, “Tasarım yaparken, öğrenci tasarımının içerisinde geziyor ve hocalarından kritikler alıyor. Aynı zamanda diğer öğrenciler de tanık olarak hep beraber deneyimsel çalışma yapabiliyorlar. Bu model çok yeni olduğu için çalışmaları deme aşamasında devam ettiriyoruz. Şu anda oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla tüm öğrencilerimiz ve hocalarımızla çalışmalara başladık” diye konuştu.

Eğitimde bilgisayarlara veda edilecek

Sanal gerçeklikte bulunmanın bir zorunluluk olduğunu söyleyen Yüksel, ileriki dönemlerde gözlüklerin sayısının artacağını ifade etti. Öğrencilerin de yeni eğitim modeli için çok hevesli olduklarını belirten Yüksel, “Tasarım alanında teknoloji oldukça çok takip edildi. Teknoloji doğrultusunda teknolojik araçlar da yenilendi. Bu yenilikler hep olumlu sonuçlar sağladı. Önce elle çiziliyordu. Arkasından bilgisayarlar geldi şimdi ise metaverse dünyasında sanal gerçeklikle eğitim yapıyoruz. İkinci dönem tamamen bilgisayarı aradan çıkarıp, gözlükle tasarıma devam edeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye öncülük ettiğimiz için mutluyuz”

Teknolojik yenikleri her zaman desteklediklerini kaydeden Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman ise sanal gerçeklik ve metavesenin sadece belirli disiplinlerde değil, multidisipliner olarak da çok yeni imkanların kapısını açtığını belirterek, yeni eğitim modeliyle ilgili görüşlerinde şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemiz bu alanın önemli bir oyuncusu olmanın yanı sıra yeniliklere ve çağdaş yaklaşımlara her daim açık. Bu konuda öncü olma kararlılığını öteden beri sürdürüyor. Biz de bu kararlılık ve prensibin bir uzantısı olarak üniversitemizin en güçlü bölümlerinden biri olan iç mimarlıkta sanal gerçeklik ve metaverse araçlarını kullanmaya başladık. Bu teknolojinin Türkiye yükseköğrenim sistemine tasarım ve iç mimarlık üzerinden öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri de bu konuda bizden fikir alarak, tecrübelerimizi paylaşmak istiyorlar. Üniversitemizin geçmişinden güç alarak, yeni ve çağdaş olana yakın olmak ve bu yenilikleri öğrencilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz.”