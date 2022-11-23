Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Türkiye’de ilk defa iletişim fakültesinde işaret dili eğitimi verildi.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Halk Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle ‘Konuşan Eller Gören Gözler’ adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı. Öğrenciler, Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar koordinesinde bir araya gelerek, Türkiye’de iletişim fakülteleri arasında bir ilk olan işaret dili eğitimi projesini hayata geçirdi. İletişim fakültesi amfi salonunda gerçekleştirilen işaret dili eğitimine öğrenciler büyük bir katılım sağlarken, Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar öğrencilerin engellere üzülmesini değil o engellere ortak olmayı amaçladıklarını söyledi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Çakar, “Yapmış olduğumuz ders çerçevesinde sosyal projelere yönelik uygulamalarımızda bizler öğrencilerimize sosyal olaylara üzülmeyi değil. o sosyal olaylarda yer almayı ve içinde bulunmayı öğretmeye çalıştık. Bugünkü projemizde de işaret dilinin iletişim fakültesi tarafından kullanılmasını öğretmeye çalıştık. Öğrencilerimizin engellere üzülmesini değil, o engellere ortak olmasını amaçladık. Öğrencilerimiz de yoğun bir katılım gösterdiler. İnşallah Türkiye’de bir ilki başarmış olacağız. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi tüm öğrencileriyle işaret dilini öğrenmiş olacaktır” dedi.

Hayata geçirdikleri projeden mutlu olduğunu aktaran Özge Anur adlı öğrenci, “Hocamız bize sosyal sorumluluk projesi yapın dediğinde amcam da işitme engelli olduğu için böyle bir proje geldi aklıma. Sürekli amcamla birlikte olduğum için bazı yerlerde zorlandığını gördüm. Bu sadece sosyal sorumluluk projesi olarak değil de maddi anlamda da değer verdiğim bir proje oldu” diye konuştu.

Öğrencilerden Haskar Edemen, “Projeyi düzenlememizin amacı, engelli vatandaşlarımızı anlamak ve onlarla empati kurmaktır” şeklinde konuştu.