Türkiye uluslararası öğrenciler için çekim merkezi oldu

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Müdürü Doç. Dr. Arda Öztürkcan, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) yayımladığı 2018 yılı verilerine göre Türkiye’nin, 125 bin 138 öğrenci sayısı ile yükseköğretimde dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip 10'uncu ülke olmasını değerlendirdi. Türkiye’nin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline geldiğini vurgulayan Öztürkcan, “Bundan sonraki süreçte de, bu sayının giderek artacağını ve Türkiye’ nin Uluslararası Eğitim’de her zaman üst sıralarda yer alacağını” belirtti.

Ocak 2018 yılı öncesi İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin toplam uluslararası öğrenci sayısının 46 olduğunu, Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü’nün kurulmasıyla beraber bu sayının hızla artmaya başladığına belirten Uluslararası Öğrenci Müdürü Doç. Dr. Arda Öztürkcan, 2018-2019 akademik yılında 720, 2019-2020 akademik yılında bin 521, 2020-2021 akademik yılının güz döneminde ise koronavirüs pandemi koşullarına rağmen bin 459 uluslararası öğrenci kesin kayıt işlemlerini tamamladı. Toplam mevcut uluslararası öğrenci sayımız 3 bin 500’ü aştı. 170’in üzerinde öğrenci ise Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne kayıt yaptırdı” diye konuştu.



“Yabancı uyruklu öğrenci oranı yüzde 10’un üzerinde”

Pandemi koşullarına rağmen 2020-2021 akademik yılında bin 500’e yakın uluslararası öğrenci kaydı gerçekleştirildiğini hatırlatan Öztürkcan, “Geçen yıl açıklanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre bin 933 kayıtlı öğrenci ile yüzde 6,7 yabancı uyruklu oranı yakaladık ve bu yıl bu oranı yüzde 15’ in üzerine çıkarmayı başaracağız ve hedefimiz 2021 yılında ise yüzde 20 oranını geçmek” ifadelerini kullandı.



“En çok tercih edilen bölüm işletme”

2020-2021 yılında 97 farklı ülkeden uluslararası öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Öztürkcan, “En çok tercih edilen bölümlerimiz bu yıl İşletme (İngilizce), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce), Mimarlık (İngilizce), Hemşirelik (İngilizce) ve İnşaat Mühendisliği (İngilizce) oldu” dedi.



Gayretli: Türkiye’nin payı yüzde 110 arttı

Dünyada uluslararası öğrenci havuzundaki Türkiye'nin payının, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde yüzde 110 arttığına vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise “2 yıl geriden gelen veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Türkiye’nin bu başarısının şu an daha da üzerinde olduğuna inanıyoruz. Eğitimde daha iyi olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

