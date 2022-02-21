Türkiye İş Kurumu ‘İŞKUR Kampüste’ İzmir’de ilk imzayı attı

İzmir’de ilk ‘İŞKUR Kampüste’ protokolünü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) ile imzaladı. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile yapılan protokolle, ara eleman istihdamında önemli bir adım atılmış oldu.

İş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle, öğrencilere CV hazırlama, mülakat-görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama eğitimleri, iş arama beceri, iş gücü piyasası eğitimleri verilecek. Ayrıca öğrenci-işveren eşleştirmeleri yapılacak. Böylece Yüksekokul öğrenci ve mezunlarının değişik sektörlerle doğrudan ve bilinçli bir etkileşimi, öğrenimleri sürerken sağlanmış olacak.

“İŞKUR öğrencilerimizin yanında olacak”

Protokol hakkında açıklamalarda bulunan İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, “Teorik eğitimin uygulamalarla desteklendirildiği İŞKUR Kampüste ile İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden de öğrencilerin yararlanmasına destek verilerek erken dönemde öğrencilerin iş gücü piyasasını tanıması ve niteliklerinin arttırılması da amaçlanıyor. Bununla birlikte, kariyer günü, istihdam fuarı, bahar şenlikleri, mezun dernekleri/toplulukları ve öğrenci topluluklarının çeşitli etkinlikleri vb. önemli günlerde ve öğrencilerin yoğun olduğu dönemlerde ise İŞKUR çeşitli desteklerle öğrencilerimizin yanında olacak” ifadelerini kullandı.

Protokol, Prof. Dr. Derman Küçükaltan ve İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak tarafından imzalandı.