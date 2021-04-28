Türkiye Fidol Okulları Finlandiya’da ilk kez 23 Nisan kutlattı

Finlandiya eğitim sistemini Türk eğitim sistemine entegre eden Fidol Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kardeş okul Siivikkala School ile birlikte ilk kez Finlandiya’da da kutlattı. Tören, online olarak, hem İngilizce hem de Türkçe sunumlarla gerçekleşirken; söylenen şarkılar ve verilen mesajlar gönülleri fethetti.

Fidol Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kardeş okul Siivikkala School ile birlikte ilk kez Finlandiya online olarak kutladı. Gelecek yıl İngiltere’de açılacak olan Fidol Anaokulu, aynı zamanda Türkiye’deki öğrenciler için dil okulu hizmeti verecek. Finlandiya’da açılacak olan sanat okulu hazırlıklarına da başladıklarını ifade eden Fidol Okulları Kurucusu Faik Birgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türkiye’deki okullarında coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

“İngiltere ile ikili ilişkilere dayanarak Finlandiya eğitim sisteminin başarısını Fidol Anaokulu ile İngiltere’de de sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen Faik Birgül aynı zamanda, “9 Nisan 2021 tarihinde vefat eden İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth’in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip’in hayatını kaybetmesinin ardından, hem Türkiye basınında, hem de İngiltere’nin önde gelen gazeteleri olan The Guardian, The Times ve BBC’de taziye mesajlarımız yayınlanmıştır” dedi.

Faik Birgül pandemi ve online eğitim hakkında da açıklamalarda bulunarak, “Pandemi nedeniyle eğitim öğretim online olarak devam etmektedir. Ancak gelecek yıl aşılama çalışmalarının ilerleme kaydetmesiyle yüz yüze eğitime geçebileceğimizi öngörmekteyiz. Türkiye’de de aşılama çalışmaları ve pandemi tedbirleri üst seviyede gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki yıllarda bu bağlamda 23 Nisan kutlamalarını da Finlandiya’da hep birlikte büyük bir törenle, yapmayı hedefliyoruz” diyerek Fidol Okulları olarak normalleşme sürecini büyük bir heyecanla beklediklerini de ifade etti.