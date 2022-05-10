Türkiye Engelsiz Sanat Birliği’ne bir ödül de TÜSİAV’dan

“Eğitimin Çınarları ve Eğitime Destek Verenler Ödülleri” töreninde yılın eğitimcisi ödülünü almaya hak kazanan isim Engelsiz Sanat Birliği Başkanı Erdem Öksüz oldu.

2010 yılından bu yana toplamda 123 dezavantajlı gencimizle sanat çalışmaları yapan Öksüz tamamı engellilerden oluşan ekibiyle Türkiye’nin 49 ilinde 5 farklı oyunla, 300 üzeri temsil ile 100 bin izleyiciye ulaştı. Farklı bölgelerde 7 festival organizasyonu, 4 engelsiz sanat çalıştayı ve 7 engelsiz sanat töreni düzenledi. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi ve Uşak Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümleriyle ortak çalışmalar yaparak “Dezavantajlı bireylerde sanatla terapinin gücü” akademik çalışmalara da imza attı.

Ülkemizdeki eğitime adanmış kişilerin ödüllendirildiği nadide bir tören olan TÜSİAV Eğitimin Çınarları Ödül Töreni, TÜSİAV (Türk Sanayici ve İş adamları Vakfı) tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde TED üniversitesi Kolej kampüsünde gerçekleştirilecek.