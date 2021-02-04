Türkiye Diyanet Vakfı, yarıyıl kampı online olarak gerçekleştirilecek

Türkiye Diyanet Vakfı burs desteği sağladığı öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, akademik başarı durumlarını desteklemek amacıyla her yıl düzenlediği yarıyıl kampını pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirecek.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen eğitim programları kapsamında yurt dışından gelerek Türkiye’de eğitim gören öğrenciler ve yurt içindeki programlarında yer alan öğrencileri bir araya getiren yarıyıl kampları, 06 - 20 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak.

Her yıl düzenlenen yarıyıl kamplarına 102 farklı ülkeden Diyanet Bursları kapsamında İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Uluslararası İlahiyat, Uluslararası Konuk Öğrenci Programlarında eğitim gören 1109’u kız, 619’u erkek olmak üzere 30 farklı ilden toplam 1800 öğrenci katılacak.

Gerçekleştirilen kamplar çerçevesinde alanında uzman eğitimciler tarafından eğitimler, çeşitli konferans, söyleşi ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftülükler ve İlahiyat Fakülteleri koordinasyonuyla yürütülen burs programları kapsamında dönem boyunca fakültede gördükleri derslere ilave olarak Arapça ve Temel İslami İlimler dersleri alan öğrenciler, yarıyıl kamplarıyla gördükleri dersleri pekiştirme fırsatı bulacak.