Türkiye'deki Özel Üniversitelerden Daha Ucuza Amerika'da Nasıl Üniversite Okunur?

Özellikle Amerika gençlerin en fazla gitmek istedikleri ülke olarak görülüyor. Yaklaşık 15 yıldır hem Türkiye’deki eğitim firmalarına hem de doğrudan öğrencilere Amerika’da eğitim almak için gelenlere danışmanlık yapan Trade Chamber & Education Services (MATCH) yöneticisi İsmail Çelik şu bilgileri aktarıyor:

"Biz Türkiye’deki farklı eğitim danışmanlık firmalarına da vize süreçlerinden destek verdiğimiz için Amerika’ya eğitim için gelmek isteyen gençlerin sayısında artış gözlemliyoruz. Örneğin 2018 yılında Amerika’da yayınlanan resmi verilere göre üniversite ve dil eğitimleri için Türkiye’den 4.000 civarında genç F-1 vizesi almış. Biz 1.000 kişinin de başvurmasına rağmen vize alamadığını; toplamda 5000 civarında öğrencinin başvuru yaptığını tahmin ediyoruz. Çalıştığımız eğitim kurumları 2018 yılına kıyasla hizmet verdikleri öğrencilerin sayısının 2021 yılında 3 misli arttığından bahsediyor. Bu trendin 2022 yılında da devam ettiğini vurguluyorlar. Buna göre biz de bu yıl en az 1.500 öğrencinin Amerika’da üniversite ve dil eğitimi almak için başvuru yapacağını tahmin ediyoruz."

Öğrenciler eğitim sonrasında Amerika’da yaşamak istiyorlar

Son birkaç yılda Amerika’daki üniversite ve dil kurslarına talep çok artmış durumda. Geçmiş yıllardan farklı olarak gençler en azından bir süre Amerika’da yaşayarak çalışmak istiyor. Bizim şirketimizin bünyesinde Amerikalı ve Türk göçmenlik avukatları, başvuru süreçlerinden ilgili makalelerin düzenlenmesi için Amerika’da üniversitelerden akademisyenler, okurken veya mezuniyetin hemen sonrasında çalışmak isteyenlerin şirket kurulum ve vergi konularını takip eden iş ve muhasebe uzmanları yer alıyor.

Üniversite tercihlerinin yapıldığı bu dönemde Amerika’da üniversite okumayı düşünen gençlerin sayısı daha da artmış durumda. Türkiye’de bazı özel üniversitelerin ücretleri Amerika’daki üniversitelerle yarışıyor. Bu nedenle bazı gençler yaklaşık bir bedel ödeyerek Amerika’da eğitim sonrası çalışma hakkı edinmek istiyor.

Şehir Tercihi Kritik

Türkiye’de de ofisleri ve çalışanları olduğunu belirten MATCH yöneticisi İsmail Çelik kendilerinin sundukları servis anlamında farklılıklarını özetliyor:

“Biz öğrencinin ihtiyaçlarına ve talebine göre en uygun çözümü sunuyoruz. Bizim New York, New Jersey ve California gibi başlıca eyaletlerde anlaşmalı dil okulu ve üniversitelerimiz var. Ancak bir öğrenci gelip ben şu eyalette şu dil okulu veya üniversiteye gitmek istiyorum veya kabul aldım dediğinde de yardımcı oluyoruz. Hatta bu şekilde Türkiye’de bazı eğitim danışmanlık firmaları da bizden hizmet alıyor.”

Her şehrin kendisine göre avantajı ve dezavantajı var. Ancak ilk adaptasyon ve okul sonrası iş bulmak adına New York & New Jersey gibi Türklerin çok olduğu eyaletlerin birçok avantajı söz konusu.

Amerika’ya Gitmenin En Kolay Yolu: DİL OKULU