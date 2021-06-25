TÜRKİYE'DE ŞİRKET KURAN YABANCI SAYISI ARTIYOR

Yabancı yatırımcılar neden Türkiye'yi tercih ediyor?

Türkiye 2000'li yılların başından itibaren uyguladığı yabancı sermaye ve yatırım teşvik sistemiyle bölgesinde uluslararası sermayenin en çok tercih ettiği yatırım üslerinden biri oldu. Zaman içinde ihracatın artması ve ekonomideki dönüşüm çerçevesinde yakalanan hızlı büyüme, yabancı sermayenin de ilgisini çekti. Türkiye'ye ilgi gösteren yabancı girişimciler için Türkiye'de şirket kurmaları açısından tabi oldukları prosedürün Türk vatandaşlarıyla hemen hemen aynı olması farklı bir cazibe konusu. Bu doğrultuda Türkiye, yabancı yatırımcıların iş yapma kolaylığı açısından önde gelen ülkelerden biri.

Ortadoğu, Uzakdoğu ve Avrupa'dan talep var...

Türkiye'ye en çok Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri ile Avrupa'dan yoğun şirket kurma talebi geliyor. Hong Kong, Çin, Hindistan, Lübnan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Sırbistan ve İngiltere bu alanda en başta sayılabilecek ülkeler.

Hangi iş kollarını tercih ediyorlar?

Türkiye'de iş kuracak yabancı yatırımcıların en çok talep gösterdiği alanların başında e-ticaret, ithalat ve ihracat, teknoloji, mühendislik ve mimarlık, gıda ve danışmanlık yer alıyor.

Yabancı talebi 4 kat artacak...

Yabancı şirketlerde iki büyüme kanalı mevcut. Birincisi, dijital pazar yerleri üzerinden kendi ürünlerini Türk pazarında satmak isteyen satıcıların şirketleri. Bunlar şirket, ticaret ve vergi operasyonlarına sağlanan desteklerle kurulan şirketler. Buradaki sayının, 36 ay içerisinde 3.000'in üzerine çıkmasını bekliyoruz. Diğeri ise, Türkiye'de sağlanan servislerle "iş yapma kolaylığının" artması paralelinde gelen yabancı küçük yatırımlar ve sınır ötesi ticaret operasyonları için Türkiye'yi bir geçiş noktası olarak kullanan işletmeler. Buradaki sayının da, aynı süre zarfında 5.000'in üzerinde olacağını düşünüyoruz. Bu rakamlar bize mevcuda göre dört kat ve üzeri bir büyüme trendi gösterecek.

WorqCompany, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın alt yüklenicisi konumunda...

Son dönemlerde yabancı yatırımcıların şirket kurma talepleri oldukça yoğun. WorqCompany Türkiye'de şirket kuruluşu ve ilgili hizmetlere ilişkin çözümleri uçtan uca sunan tek şirket olması ve hem kamu hem özel sektördeki önemli paydaşlar ile koordinasyon halinde bulunması nedeniyle ile yabancı yatırımcılara bir çok avantaj sağlayabiliyor. WorqCompany, İstanbul'un ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek ve küresel rekabet gücünü artırmak için çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı ile şirket kuruluşu ve ilave hizmetler konusunda işbirliği yapıyor. Bunun yanı sıra, girişimcilerin e-dönüşümlerini desteklemek amacıyla Türkiye'nin ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan yerel ve global dijital pazar yerleri ile entegrasyon ve vergi danışmanlığı işbirlikleri bulunmakta.