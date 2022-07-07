Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nda 500 tam puan alıp ’Türkiye birincisi’ olan Tekirdağlı gençler ödüllendirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen Genel Değerlendirme Toplantısı öncesinde 2022 Yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nda 500 tam puan alıp ’Türkiye birincisi’ olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Çorlu ilçesi Atakent Ortaokulu öğrencisi Bahri Eren Sarıkaya, Çorlu ilçesi Furtuni ve İshak Pinhas Ortaokulu öğrencisi Ayşe Melike Acar ve Süleymanpaşa ilçesi Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisi Cemre Sanlav’ın 2022 Yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nda 500 tam puan alıp ’Türkiye birincisi’ olması sebebiyle öğrencileri tebrik eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “İlimiz için iftihar vesilesi oldunuz sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum” dedi.