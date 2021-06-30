Türkiye birincisi imam hatipli öğrencinin hedefi pilot olmak

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı 2021 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayan Vanlı imam hatip öğrencisi Hakan Şakar pilot olmak istediğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklanırken, sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı. Van’ın Özalp ilçesindeki Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Hakan Şakar da LGS’de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincileri arasına girdi. Aldığı sonuç karşısında mutlu olduğunu ifade eden Hakan Şakar, “Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulunda mezun oldum. Bu sene LGS’ye girdim ve Türkiye birincisi oldum. Sınav sonucunu ilk olarak kuzenimden öğrendim. Daha sonra öğretmenlerim geldi ve çok mutluyum. Düzenli ve disiplinli çalışmak çok önemlidir. Aşırı çalışmıyordum. Disiplinli çalıştığım için böyle güzel bir sonuç aldım. Kitap okumak da çok önemlidir” dedi.

Öğrencilere düzenli ve disiplinli çalışarak bol bol kitap okumalarını da öneren Şakar, hedefinin ise pilot olmak olduğunu söyledi. Şakar, “Güne güzel kahvaltı yaparak başlıyorum. Aç karınla kafa çalışmaz. Ondan sonra sayısal derslere başlıyordum. Sabah zihin açık olduğu için sayısal derslere daha iyi çalışıyordum. Günde 5-6 saat çalışıyordum. İmam hatip okulları daha iyi. Burada öğretmenler daha ilgilidir. Din dersi hem zihnimizi açıyor hem de imanımız kuvvetleniyor. Bence imam hatip ortaokulları diğer okullardan daha iyidir” ifadelerini kullandı.

“Hakan’ın başarısı bizim için sürpriz olmadı”

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Abidin Pektaş ise Hakan’ın başarısının kendileri için sürpriz olmadığını belirterek, “5. sınıftan beri Hakan bunu bize ispatlıyordu. Ciddi manada ders çalışıyordu. Kendisi de çok çalışmaktan ziyade verimli çalışıp kitap okuyordu. Maalesef bazı kişilerin imam hatiplere karşı önyargıları var. Hakan bunun tersini bize ispatladı. Din dersleri zihni canlı tutmakta ve başarı için bir engel değil. Tabi eğitim bir ekip işidir. Velisi çok alakalı, sürekli okula gelen ve öğrencisini takip eden biridir. Buradan hem Hakan’ı hem ailesini hem öğretmenlerini hem de okul idaresini tebrik ediyorum. Hakan’a bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Hem sınıf hem de matematik öğretmeni olan Betül Ertaş da, Hakan’ın 5. sınıftan beri düzenli çalışan ve bol bol kitap okuyan bir öğrenci olduğunu söyleyerek, “Beklediğimiz bir sonuçtu. Bu sonucu duymak bizi ayrıca gururlandırdı. Bu iş tamamen ekip işidir. Öğretmenlerimizin yönlendirmesi, velimizin desteği ve Hakan’ın çalışmasıyla böyle güzel bir sonuç elde ettik” şeklinde konuştu.