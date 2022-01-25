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Türkiye Adalet Akademisi ve Diplomasi Akademisi iş birliğinde “Diplomasi Eğitimi Programı”

Türkiye Adalet Akademisi ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi arasında düzenlenen “Diplomasi Eğitimi Programı” iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitim 25.01.2022, 11:40
Türkiye Adalet Akademisi ve Diplomasi Akademisi iş birliğinde “Diplomasi Eğitimi Programı”

Türkiye Adalet Akademisi ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi arasında düzenlenen “Diplomasi Eğitimi Programı” iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Adalet Akademisi ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi arasında “Diplomasi Eğitimi Programı” iş birliği protokolü imzalandı. Ankara’da Hakimevi’nde bir araya gelen tarafların mutabık kaldığı anlaşmaya göre, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimler ile yabancı ülke hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler alanında eğitim faaliyetleri sürdürülecek.

Yıl içerisinde, 8 adet uluslararası eğitim programı düzenlemeyi planladıklarını aktaran Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, “Bu çerçevede, 2022 yılının ilk yarısında, Kuzey Makedonya hâkim adaylarına yönelik “Adalet Yönetimi, İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku”, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin hâkim adaylarına yönelik “İnsan Hakları Hukuku”, Azerbaycan hâkim adaylarına yönelik “Adalet Yönetimi”, Orta Asya ülkelerinin hâkim, savcı ve uzmanlarına yönelik “İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku” konularında uluslararası eğitim programlarını planladık” ifadelerine yer verdi.

Uluslararası konulara hakim olan ve etkili çözüm üretebilen hakim ve savcı yetiştirilmesi konusunda programın başladığını belirten Özdemir, “Hâkim ve savcılarımızın yalnızca hukuki ve mesleki becerilerinin geliştirilmesine değil, her yönüyle donanımlı, toplumda örnek alınan bireyler olarak yetiştirilmelerine özen göstermekteyiz. Süratle değişen ve yenilenen günümüz dünyasında, diplomasinin önemi de her geçen gün artmaktadır. Dünyadaki değişimi doğru okuyan, etkili çözümler üretebilen, diplomasi kültür ve geleneğini benimseyen hâkim ve savcıların yetiştirilmesi için Diplomasi Akademisi ile yapılacak iş birliğini ve diplomasi eğitimlerini son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitim programlarının, özellikle idari kadrolarda görevlerini ifa eden meslektaşlarımın tecrübelerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Düzenlediğimiz bu Eğitim Programı ile diplomasi alanında deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması en büyük arzumuzdur. Bilgi ve tecrübelerin paylaşılması ve kalıcı bir iş birliğinin tesisi bu programın en önemli gayesidir” dedi.

Verilen eğitimler sonucunda ülkelerinde bakanlık düzeyinde çalışmalar yürüten kişilerin olduğunu dile getiren Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Mesut Özcan, "Her iki kurum da devletin kendilerine verdiği görevleri yerine getirmek için çalışıyorlar. Sizin programlarınızın katkılarına benzer katkıları benzer bizde diğer kamu kurum ve kuruluşlar veya yabancı muhataplarımız nezdinde bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Biz de yabancı diplomatlara eğitim verdiğimizde bunun geri dönüşlerini çok farklı alanlarda görüyoruz. Diplomasi Akademisi’nde eğitim gören insanlar arasında daha sonra da ülkesinde bakan düzeyine gelen insanlar var. Türkmenistan Dışişleri Bakanı, Diplomasi Akademisi’nin Uluslararası Genç Diplomatlar Programı’nın katılımcılarından bir tanesi. Yapılan işin çok farklı boyutları var ve Türkiye’nin tanıtımına, dış politika veya hukukla ilgili çeşitli amaçlara hizmet eden yönleri var. Bir araya gelmemizin sebebi, bu ortamın bir zeminini oluşturmak, tabii ki yabancı diplomatlara, yabancı hakim ve savcılara eğitim vermek değil, aynı zamanda kendi personelimizin kalitesini yükseltmek adına da ciddi çalışmaların olması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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