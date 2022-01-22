banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Elazığ’da deprem!
Elazığ’da deprem!
Mustafa Sarıgül'ün “5T formülü
Mustafa Sarıgül'ün “5T formülü" ne?

“Türkçe’nin zenginliği tartışılamaz”

Türkçe’nin zenginliğinin tartışılamaz olduğuna vurgu yapan İletişim Danışmanı ve Eğitimci Burcu Saral, “Bu zenginlik çoğu zaman bizim için bir avantaj olsa da bazen insanlara kendimizi ifade etme noktasında, sunmak ve anlatma konusunda dezavantaja dönüşebilir. Bu sebepten her dilde olduğu gibi Türkçe’de de ne anlattığımızdan daha çok nasıl anlattığımızla ilgilenmemiz çok daha fazla önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Eğitim 22.01.2022, 12:56
“Türkçe’nin zenginliği tartışılamaz”

Türkçe’nin zenginliğinin tartışılamaz olduğuna vurgu yapan İletişim Danışmanı ve Eğitimci Burcu Saral, “Bu zenginlik çoğu zaman bizim için bir avantaj olsa da bazen insanlara kendimizi ifade etme noktasında, sunmak ve anlatma konusunda dezavantaja dönüşebilir. Bu sebepten her dilde olduğu gibi Türkçe’de de ne anlattığımızdan daha çok nasıl anlattığımızla ilgilenmemiz çok daha fazla önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

İyi bir konuşmacı, iletişimi kuvvetli ve becerisi güçlü bir birey olmak için yeteneğe değil yetkinliğe ihtiyaç olduğunu belirten Saral, “Bir konuşmayı inşa etmek için tabi ki de bir matematiğe ihtiyacımız vardır fakat onu dizayn etmek için sanata yani ifade gücüne ihtiyacımız vardır. Bir insanın bu hayatta sahip olması gereken en önemli beceri konuşma ve iletişim becerisidir. İki kelimeyi bir araya getirebilmek, önce selam sonra kelam edebilmek bireyin daha sağlıklı ilişkiler kurabilmesi ve kendini ifade edebilmesi açısından çok önemlidir” diye konuştu.

İletişim Danışmanı ve Eğitimci Burcu Saral konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, topluluk karşısında daha rahat konuşabilmek, daha etkili ve akılda kalıcı bir sunum, toplantı, iş görüşmesi sergileyebilmek, konuşma korkusunu yenebilmek mümkün. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor; konuşmacı doğulmaz konuşmacı olunur. İnsanın hem doğduğu ev hem de yaşadığı coğrafya konuşma ve iletişim repertuarında en etkili faktördür. Bu sebeple herkese beş maddede çok iyi bir konuşmacı olmayı ya da iyi bir iletişim becerisi kazanmayı vaat edemezsiniz. Her bireyin kendine özgü bir repertuarı vardır.”

“Daha fazla kelime daha fazla anlam ifade etmiyor”

Eğitimlerini kendine özgün bir yaklaşımla planlayan Saral, “Daha fazla kelimenin daha fazla anlam ifade etmediğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Bir cümlede anlatacağımız şeyi üç cümlede anlatmamak, dağınık konuşmamak, öz vurgulamak ve duygu aktarmak gerekiyor. Tüm dünya bize sadede gel artık derken bizim de konuşmamızı sunumumuzu ya da iletişim becerimizi ona göre geliştirip tasarlamamız gerekiyor” dedi.

Eğitimler başlıyor

“TED Gibi Konuş, Steve Jobs Gibi Sun!” başlığıyla Topluluk Önünde Etkili Konuşma: Hitabet ve Beden Dili eğitimlerine Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUSEM) ile 15 Şubat tarihinde başlayacağını söyleyen Saral, “Bu eğitim yolculuğunda TED gibi sahnelerde konuşmacıların kendi hikâyelerini nasıl yazıp oynadıklarını görüp deneyimleyeceğiz. Kalıcı ve etkili bir konuşma sergilemenin de matematiğini çözeceğiz yani “Steve Jobs gibi sun” diyeceğiz. Eğitim sonunda da her bir öğrencinin kendi konuşma ve iletişim becerisini nasıl dizayn ettiğini hep birlikte o sahnede izleyeceğiz. Sloganımız “Bir sahne sanatıdır konuşma” ifadelerini kullandı.

“Eğitimler üniversite güvencesinde”

Sertifikalı birçok yeni eğitim programı hazırladıklarının bilgisini veren BUSEM Müdürü Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, “Eğitim programları üniversite güvencesi altında gerçekleşiyor. Katılımcıların kariyerlerini destekleyecek programlara öncelik veriyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. Samsunspor 20 33
7. İstanbulspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 20 14
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 22 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11