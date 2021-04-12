“Türkçe öğretimi için fakülte kurulmalı”

Dünyanın en büyük üçüncü, Avrasya bölgesinin ise en büyük yükseköğretim zirvesi olma özelliğine sahip olan ve bu yıl altıncısı düzenlenen Avrasya Yükseköğretimi Zirvesi (EURIE 2021) kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Aydın TÖMER) tarafından ‘Türkçe Öğretiminin Geleceği’ ve ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ konularında iki ayrı panel düzenlendi. COVID-19 pandemisi sebebiyle dijital ortamda düzenlenen alanında duayen düzeyinde isimlerin katıldığı panellerde Türkçe öğretimi, Türkçe öğretiminde yapılması gerekenler, yabancı ülke vatandaşlarına bir yabancı dil olarak Türkçenin nasıl öğretilmesi gibi konular ele alındı. Panellerde, Türkçe öğretimi için ayrı bir fakültenin kurulması gerektiği görüşü öne çıktı.

2021 ‘DÜNYA DİLİ TÜRKÇE’ YILI

‘Türkçe Öğretiminin Geleceği’ panelinin moderatörlüğünü üstlenen Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Aydın TÖMER’in böyle bir etkinliği düzenlemesinin 2021’in ‘Dünya Dili Türkçe’ yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla çok önemli olduğunun altını çizdi. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkçe öğretimi lisans programlarının kurucusu Prof. Dr. Abdurrahman Güzel ise, Türkçe Eğitimi Fakültesi açılmasının, buna bağlı olarak Temel Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmenliği, İki Dillilere Türkçe, Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinin münferit olarak değil bir enstitü olarak yeni bir teşkilatlanmaya sahip olması gerektiğini kaydetti.

“LİSANS PROGRAMI YENİDEN ELE ALINMALI”

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özbay ise Türkçe öğretecek öğretmen adaylarının eğitimi ve lisans ders içeriklerinin planlanması konusunda yaptığı konuşmasında, geçmiş Türkçe Eğitimi Lisans Programları ile günümüz Türkçe Eğitimi Lisans Programlarının karşılaştırmasını yaptı. Osmanlı Türkçesi derslerinin lisans eğitimi düzeyinde ikişer saatlik dersler eşliğinde verilmesinin yeterli olmadığını, programdaki ders sayısının fazla olması saatlerin az olması nedeni ile öğretimin tam anlamıyla sağlanamadığını, 4 temel dil becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinlemenin 4 saat iken yeni programda ise 3 saate düşürülmesi ve uygulamanın kaldırılmasının yanlış olduğunu belirtti. TÜRKÇE MESELESİ İÇİN DÖRT ANA BAŞLIK Daha sonra söz alan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Türkçenin geleceği ile ilgili meselenin Türkçenin anadili olarak öğretimi, Türkçenin yabancılara öğretimi, Türkçenin yurt dışındaki Türklere öğretimi ve Türkçenin güç birliği olmak üzere dört ana başlıkta incelenmesi gerektiğini ifade etti. İlk panelin son konuşmacısı olan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilginer Onan ise Türkçe öğretmenlerine yönelik yöntemlerden bahsetti.

“STRATEJİ BELGESİ GEREKLİ”

EURIE 2021 kapsamında Türkçe eğitimiyle ilgili düzenlenen ikinci panel ise, yine dijital ortamda ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” başlığıyla yapıldı. Panel, Aydın TÖMER Müdürü Dr. Emrah Boylu moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Konuşmasında 2021’in ‘’Dünya Dili Türkçe’’ yılı olarak ilan edilmesi nedeni ile kendilerine hem bireysel hem de kurumsal olarak çok fazla iş düştüğünün altını çizen Dr. Boylu, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde politika, program, yöntem ve öğretimde bir standarttın yakalanması en acil ihtiyaç duyulan konular olması sebebi ile bu panelde bu hususlara odaklanılacağını vurguladı.