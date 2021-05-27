Yaşar Üniversitesinin, TÜBİTAK desteği ile 2018 yılında hayata geçirdiği ücretsiz temel seviyede Türkçe öğrenme imkanı sunduğu Uzaktan Türkçe Öğrenme Sistemi Türkçe Öğreniyorum’a ilgi Covid-19 salgını döneminde arttı. Mart 2020’den bu yana 134 ayrı ülkeden 8 bin 294 yeni kullanıcı, Türkçe öğrenmek için kayıt olurken her gün 50’den fazla kişinin kaydolduğu sistemde son bir yıl içinde 688 bin 240 tekil sayfa görüntülenmesi gerçekleşti.

Salgın sebebiyle evden çalışma fırsatı açık eğitime olan talebi artırdı. Yükseköğretimdeki teknoloji tabanlı yeniliklerden biri olan kitlesel açık çevrim içi derslerde, dileyen herkesin çevrim içi öğrenmeyi güvenli bir şekilde keşfedebilecekleri fırsatlar sağlıyor.

Yaşar Üniversitesinin TÜBİTAK tarafından desteklenen yabancılara uzaktan eğitimle Türkçe öğretmeyi amaçlayan “Türkçe Öğreniyorum” projesi de, Covid-19 salgını döneminde büyük ilgi görüyor.

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Ozan Özarslan yürütücülüğündeki Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan’ın araştırmacı olarak yer aldığı, Temel Düzey A1 Uzaktan Türkçe Öğrenme Sistemi “Türkçe Öğreniyorum”, ücretsiz olarak Türkçe öğrenme imkanı sunuyor.

İçerikleri, Yunus Emre Enstitüsü ve TÖMER’lerin içerikleri ile uyumlu olan Türkçe Öğreniyorum sisteminde 53 bölüm, kurallar sözlüğü, kelime sözlüğü, forum ve sanal toplantı uygulaması bulunuyor. Her bölümde ders anlatım videosu, gerçek yaşamla konuyu ilişkilendiren drama videosu, dinleme, yazma, telaffuz ve okuma etkinliklerinin yanı sıra oyunlar da yer alıyor. Sistemde İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca dil desteği sağlanıyor.

Salgın ilgiyi artırdı

2018 yılında Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri Türk Kültürü Araştırma dalında ödüle de layık görülen “Türkçe Öğreniyorum” sistemine, salgının başladığı Mart 2020’den bu yana ilginin arttığını dile getiren Doç. Dr. Özlem Ozan Özarslan, “Mart 2020’den bu yana 134 ayrı ülkeden 8 bin 294 yeni kullanıcı kayıt olarak Türkçe öğrenmeye başladı. Katılımcıların 4 bin 382 kişi ile yarısından fazlasını Türkiye’de göç yoluyla bulunan yabancılar oluştururken, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Fransa, Mısır, Almanya, Rusya, Irak, Suudi Arabistan ve İngiltere başta olmak üzere 134 farklı ülkeden insanlar da sistemimize kayıt yaptırdı” dedi.

Her gün 50’den fazla kişinin kaydolduğu sistemde, son bir yıl içinde 688 bin 240 tekil sayfa görüntülenmesinin gerçekleştiğini ifade eden Doç. Dr. Yasin Özarslan da, “Toplam 15 bin 733 kullanıcı, bilgisayarı kadar tablet ve cep telefonları üzerinden mobil erişimi de talep etmekte. Şu ana kadar video, kitapçık ve etkinliklerden oluşan 160 bin 57 konu anlatım modülünü tamamlayan katılımcılar, her bir modülde sunulan 250 bin etkinliği tamamlamış ve modül sonunda sunulan 24 bin 402 değerlendirmeye katılmışlar. Salgın öncesinde kayıtlanmaya oranla modülleri tamamlayanlar yüzde 3 - yüzde 7 aralığında iken evden çalışma ile etkinliklere katılım artmış ve tamamlamada bu oran yüzde 36’ya çıkmış durumda” dedi.

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek veya öğretmek isteyen herkes ücretsiz olarak https://turkish.yasar.edu.tr adresinden kayıt olarak bu sistemi kullanabiliyor.