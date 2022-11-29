Türkçenin diğer diller arasındaki öneminin konuşulduğu Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günlerinde Türkçenin dünya çapında kullanılan bir dil olduğu vurgulanırken, ayrıca yabancı dil olarak öğrenilen en yaygın beşinci dil olduğu da belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinin iş birliği ile düzenlenen “Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri” gerçekleştirildi. YDU öğretim üyeleri Prof. Dr. Şevket Öznur ve Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’ın düzenleme kurulu başkanlığı yaptığı Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri’nin açılışında; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Mete ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsine Uzun birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Gürer Gülsevin: “Türkçe, dünyada yabancı dil olarak öğrenilen en yaygın beşinci dil”

Türkçenin tarih boyunca adeta bir ırmak gibi gezdiği coğrafyalardan beslenip zenginleştiğini ve bu zenginliği aktığı coğrafyalara da yaydığını vurgulayan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, “Türkçe tarih boyunca Çince, Moğolca, Farsça, Arapça, Rusça, Gürcüce, Ermenice, Macarca, Rumca, Makedonca gibi pek çok dille ilişkiye geçmiş, kelimeler alıp kelimeler vermiştir” dedi. Gülsevin, Türkçenin dünyada konuşulan 7 bin dil arasında, “Konuşma dili, yazı dili, edebi dil, devlet dili, resmi dil, eğitim dili ve bilim dili” özelliklerinin tamamına sahip çok az dilden biri olduğunu vurguladı. Türkçenin tarihte en eski yazılı kayıtlarına rastlanan en eski 10 dilden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülsevin, Türkçe’nin bugün 250 milyonla dünyada en çok konuşulan altıncı dil olduğunu söyledi.

“Kelimeler diller arasında dolaşabilir, dönüşerek yeniden aynı dile dönebilir”

Diller arasındaki alışverişi ve etkileşimi de örneklerle açıklayan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’in “kiosk” örneği oldukça ilgi çekti. Bugün günlük hayatta kullanılan “kiosk” kelimesinin Türkçeye İngilizceden girdiğini söyleyen Prof. Dr. Gülsevin, “Bu kelime İngilizce’ye Türkçe’den ‘köşk’ kelimesi ile girmiştir. Köşk, Türkçeye Farsaça’dan ‘küşk’ kelimesinden, Farsaça ise bu kelimeyi Türkçe’den ‘köşige’ kelimesinden almıştır. Dolayısıyla bugün İngilizceden alarak kullandığımız ‘kiosk’ kelimesinin asıl kökeni Türkçe’deki ‘köşige’ kelimesidir. Kelimeler diller arasında dolaşabilir, dönüşerek yeniden aynı dile dönebilir” ifadesini kullandı.

Dr. Gülsevin, Türkçenin bugün dünyada yabancı dil olarak öğrenilen beşinci dil olduğunu söyleyerek, “Bu, Türkçenin günümüzde en önemli dünya dilleri arasında yer aldığını gösteren çok önemli bir gösterge” dedi.

Gülsevin, konuşmasının sonunda, Türkçenin dünya dilleri arasında ilk beşte yer aldığını ve şu an en parlak devrini yaşadığını söyledi.

Öğretmenlerin kendilerini Türkçe yeterliliği konusunda geliştirmeleri gerekiyor

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Mete ise öğretmen yeterlilikleri bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin yeterliliklerini değerlendirerek öğretmenlerin bu konuda kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsine Uzun da, milli kimlik inşasında dilin öneminden bahsederek, dilin tarih boyunca bir milletin kimliğini şekillendirmede etkili olduğunun altını çizdi.

Üniversiteler arası şiir yarışmasının kazananları ödüllendirildi

Konuşmaların ardından programın birinci gününde, “Kıbrıs Türk Romanı ve Bekir Kara” ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” panelleri gerçekleştirildi. İkinci gününe ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkçe ve Edebiyat Öğretiminde Yaşanan Sorunlar” ile “Kıbrıs’ta Folklorun Dünü, Bugünü ve Geleceği” panelleriyle devam edildi. Programın son gününde ise 2021’de hayatını kaybeden Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay anısına özel bir oturum düzenlendi. Kapanışta ise Kamil Özay anısına düzenlenen “Üniversiteler Arası Şiir Yarışması”nda dereceye giren öğrencilerden Ahmet Uçar’a birincilik, Raul Dinyev’e ikincilik ve Büşra Göltaş’a ise üçüncülük ödülleri takdim edildi.