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Türk üniversitesi ADEE’ye üye oldu

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, uluslararasılaşma politikası hedefleri doğrultusunda, diş hekimliği eğitimi standartlarını belirlemek ve yükseltmek için kurulan ADEE (Association for Dental Education in Europe) üyesi oldu.

Eğitim 02.07.2021, 14:17
Türk üniversitesi ADEE’ye üye oldu

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, uluslararasılaşma politikası hedefleri doğrultusunda, diş hekimliği eğitimi standartlarını belirlemek ve yükseltmek için kurulan ADEE (Association for Dental Education in Europe) üyesi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Birliği’nin (ADEE) önerdiği ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanmakta olan koşulların yerine getirilerek, uluslararası kaliteyi sağladıklarının bilgisi verildi. Üyelikle birlikte İGÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye’deki sayılı üye arasında yerini aldı.

“Önemli bir adım daha atmış olduk”

Elde edilen başarı ilgili konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş, “Uluslararası üyelikler ve akreditasyon, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin uluslararasılaşma politikasının dayandığı temel değerler arasında. Diş Hekimliği Fakültesi’nin ADEE üyeliği ile Avrupa’da güçlü ikili ilişkiler kurmak, uluslararası kalite güvencesini koordine etmek ve yüksek eğitim standartlarını uygulamak açısından önemli bir adım daha atmış olduk” ifadelerini kullandı.
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