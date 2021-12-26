Türk öğrencilere Çin’de "nükleer enerji yüksek lisansı" fırsatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerji alanında çalışmak isteyen 10 öğrenciyi yüksek lisans eğitimi için Çin’e gönderecek.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012’de imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Türkiye’de nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla eğitim programları devam ediyor. Bu kapsamda, Çin’in önde gelen eğitim kurumlarından Tsinghua Üniversitesinde 5 yıldır devam eden "Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı" 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 10 öğrenci belirlenecek. Türkiye’den EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program ders, staj ve tez süreçleriyle 2 yıl sürecek.

Programa, mühendislik bölümünden ve doğa bilimlerinden Temmuz 2022’de mezun olanlar başvurabilecek

Türkiye’nin nükleer enerji politikalarında söz sahibi olacak gençlerinin yetiştirileceği programa, üniversitelerin mühendislik bölümünden ve doğa bilimlerinden en geç Temmuz 2022’de mezun olacaklar başvurabilecek. Başvuru şartları arasında, ileri düzeyde İngilizce bilmek ve genel not ortalamasının en az 2 buçuk olması da yer alıyor.

Aylık 4 bin 500 yuan burs

Eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin masrafları da Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Burs programı çerçevesinde, 2 yıl okul ücretinden muaf olacak adaylardan başvuru ücreti de alınmayacak. Konaklama imkanı ve sağlık sigortası da hakkı da bulunacak genç nükleer enerji öğrencilerine aylık 4 bin 500 yuan burs, gidiş dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu imkanı da sağlanacak.

Son başvuru 6 Ocak

Çin’de nükleer alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin başvuru için İngilizce özgeçmiş (pdf formatında), İngilizce not dökümü (onaylı ve pdf formatında), İngilizce bilgisini gösteren uluslararası denkliğe sahip belgeleri icc-human-capital@enerji.gov.tr elektronik posta adresi üzerinden 6 Ocak 2022 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor. Değerlendirmenin ardından sonuçlar, mail yoluyla ilan edilecek.