Türk öğrenciler, uluslararası yarışmadan ödülle döndü

Türkiye, 63 ülkeden bin 750 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında ödüllerle döndü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, “Dünyanın en büyük bilim ve mühendislik yarışması RegeneronISEF’te 6 öğrencimiz büyük ödül, 4 öğrencimiz ise özel ödül kazandı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması, Society for Science & the Public adlı dernek tarafından düzenleniyor. ABD’nin çeşitli şehirlerinde lise seviyesinde düzenlenen bilim yarışmasına her yıl birçok ülkeden öğrenci katılıyor. ABD’nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta şehrinde düzenlenen yarışmaya bu yıl 63 ülkeden bin 140 projenin sahibi bin 750 öğrenci katıldı.

Yarışmaya katılan projeler, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sonucunda seçildi. Ön, bölge ve final değerlendirmeleri ve uluslararası proje yarışmalarına katılacakların belirlenmesi olmak üzere 4 aşamadan geçen 13 proje, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’na katılmaya hak kazandı.

Covid-19 salgınının etkileri sebebiyle hem sanal hem fiziki olarak düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu. Türkiye’den katılım sağlayan 3 projenin sahibi 4 öğrenci özel ödül, 4 projenin sahibi 6 öğrenci de Regeneron ISEF büyük ödülü kazandı.