Türk Kızılayı’ndan dezavantajlı öğrencilere ücretsiz eğitim desteği

‘Türk Kızılay ile Başarıya Adım Adım’ mottosuyla çalışma başlatan Elazığ Şebis, proje kapsamında asgari ücret ve altı geliri olan ailelerin çocuklarına yönelik ücretsiz kurs merkezi açtı. Türk Kızılay’ı bünyesinde bir ilk olan bu merkezde, yapılacak deneme sınavı sonucunda başarılı olan 20 öğrenci, 16 gönüllü öğretmenden bir yıl boyunca ücretsiz eğitim alacak. Ayrıca şube binası içerisinde açılan ve 20 Eylül tarihine kadar deneme sınav başvurularının devam ettiği merkezde, ilk üçe girecek olan öğrencilere lise eğitim hayatı boyunca bütün okul masraflarının karşılanacağı belirtildi.



Kurs merkezinde öğrencilere ücretsiz eğitim vereceklerini belirten Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkan Rahman Kızılkaya, “LGS’ye girecek öğrencilerimizi bu sınava hazırlamak için bir kurs merkezi açtık. Bu kurs merkezine alacağımız öğrencilerimizi bir seviye tespit sınavından geçirdikten sonra ilk 20’ye giren öğrencimizi burada eğitimlerini vererek en iyi bir şekilde okullarına gitmelerini sağlamayı planlıyoruz. Yapacağımız bu çalışma inşallah ileri ki dönemde diğer alanlarda belki ilkokul belki de üniversite seviyesinde sürekli olacak seviyede planlıyoruz. Alanlarında kendilerini yetiştirmiş tamamen gönüllü öğretmenlerimiz tarafından eğitimler verilecektir. Bugün itibariyle kararlaştırdığımız bir şeyi de ifade etmek istiyorum, seviye tespit sınavından sonra 20 öğrenci LGS’ye girdikten sonra bunların arasında başarılı ilk üç öğrencimize de lise öğrenimini tamamlayana kadar Türk Kızılayı Elazığ Şubesi olarak burs vereceğiz. Tespit sınavından sonra belirlenecek takvim ile birlikte öğrenciler eğitimlerine başlayacaklar"dedi.



Projelerinden birini hayata geçirdiklerini dile getiren Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt ise her yıl 20 öğrencinin eğitim öğretim hayatına katkı sunacak bir yapılanma içerisine girdiklerini aktardı.