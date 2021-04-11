Türk Kızılay gönüllüleri minik öğrencilerin okulunu rengarenk yaptı

Türk Kızılay Karasu Şubesi üyeleri, Sakarya’nın Karasu ilçesinde pilot okul olarak seçilen Yassıgeçit İlk ve Ortaokulu’nun iç ve dış duvarlarını boyayarak okulu rengarenk hale getirdi.

Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi ve gönüllüler, Yassıgeçit İlk ve Ortaokulu’nun iç ve dış duvarlarını boyadı. Gönüllüler, boyadıkları duvarları rengarenk figürlerle de süsledi. Okul bünyesinde eğitim veren anasınıfının içini ve kapısını boyayan Kızılay gönüllüleri, okul binasının dış duvarlarına Türk masal kahramanlarını çizdi. Kalabalık bir gönüllüden oluşan ekip, yerlere oyun alanları da çizmeyi ihmal etmedi. Ardıçbeli Mahallesi Muhtarı Celal İmamoğlu da anasınıfın perdesini yenileyerek projeye destek verdi. Boyama çalışmaları sırasında bazı çevre mahalle muhtarları da eşlik ederek gönüllüleri çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Çocukların kalbine giden yolun eğitimden ve sevgiden geçtiğini bildikleri için böyle bir çalışmayı yürüttüklerini belirten Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi, “Türkiye’mizin de en büyük sorunlarından biri eğitim. Temel eğitimden başlayarak çocuklarımıza faydalı olabilmek adına devlet, vatandaş el birliğiyle Türk Kızılay’ımızın üstlendiği okul boyama projelerimizi başlattık. Okul boyama projelerinde bizlere yardımcı olan mahalle halkı, muhtarımız, kaymakamımız, vatandaşlarımız ve Türk Kızılay ordu gönüllülerimiz ile birlikte çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sadece Yassıgeçit Mahallesi ile sınırlı kalmayacak anlaşılan. Birçok muhtar arkadaşımızdan da teklif ve talepler geldi. Herhalde bütün okullarımızı gezeceğiz” dedi.

Yassıgeçit İlk ve Ortaokulu Müdürü Yüksel Tetik, “Bu kadar genç arkadaşın gönüllü olarak bir arada olması dileriz tüm gençlere örnek olur” diye konuştu.

Pandemi döneminde çocukların evlerinde kaldığını ve okulların kapalı olduğunu söyleyen Yassıgeçit Mahallesi Muhtarı Türker Tetik ise, “Açıldığı zaman daha güzel, daha özel eğitimin olmasını, pilot okul olarak burada uygulandı ancak diğer okullarda da devam etmesini dilerim. Türk Kızılay ve gönüllülerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Her çocuğun güzel bir yerde eğitim almasını hak ettiğini vurgulayan Türk Kızılay gönüllüsü ev hanımı Tuğba Yaldız, “Biz de buna bir katkıda bulunalım dedik. Böyle bir projede olduğumuz için de çok mutluyuz” derken, gönüllü lise öğrencisi Buse Kayır da, “Önemli bir şeyler yapabilmek, bir şeylere katkıda bulunabilmek. Ne yaptığımızın hiç önemi yok. Buradan tüm gençlere, yaşıtlarıma sesleniyorum beraber bu etkinliklere katılarak bunları çoğaltabilirsek, herkese faydalı olabilecek işler yapabilirsek çok mutlu olurum” diye konuştu.

Böyle bir çalışmada ilk defa yer aldığını söyleyen gönüllü anasınıfı öğretmeni Sevinç Çakır, “Çocuklarla birlikte okulumuzun zaman zaman duvarlarını boyuyoruz. Buna ilk defa katıldım. Çok memnunum. İnşallah çocuklar da memnun olur” dedi.