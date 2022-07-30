Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) geleceğin mühendislerine kapılarını açtı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), üniversite sınavlarında dereceye giren ve tercihlerinde mühendislik bölümlerini seçecek olan öğrencilere tesislerinin kapılarını açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin insan kaynakları ve akademi müdürlüklerinden yöneticiler ve projelerde görev alan uzman mühendisler yer aldı. İki gün süren programda öğrenciler, projeleri yakından incelemenin yanı sıra iş alanları, işe alım süreçleri, staj programları ve çalışma imkanları hakkında sorularına yanıt buldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda dereceye giren öğrencilerin yer aldığı geleceğin mühendis adaylarına yönelik gerçekleştirilen programa 37 farklı ilden Anadolu ve Fen liselerinden mezun olan 300 öğrenci katıldı. Programa katılan öğrenciler iş süreçlerini yerinde gözlemleme ve havacılık sektörünü yakından tanıma fırsatı yakaladı.

"Uzun yıllardır genç arkadaşlarıma ‘mühendis olun’ çağrımı yineledim"

Programa katılan öğrencilere yönelik görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Uzun yıllardır genç arkadaşlarıma ‘mühendis olun’ çağrımı yineledim. Ülkemizin kalkınmasında eğitimin önemini her fırsatta vurgulayan biri olarak geleceğin mühendislerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Milli Eğitim Bakanlığı‘na değerli iş birliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizin gelecekte bu projelerde yer alarak ülkemize büyük katkı sunacaklarına inancım tam"

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ise "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ülkemizin güzide kurumlarından olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinde gerçekleştirilen bu etkinlikte yer alarak ülkemizin vizyon projelerini yakından tanıma ve mühendislerle birebir iletişime geçme fırsatı buldular. Öğrencilerimizin gelecekte bu projelerde yer alarak ülkemize büyük katkı sunacaklarına inancım tam. Ortaöğretim kademesindeki öğrencileri geleceğin mühendis ve bilim insanı olmaları konusunda teşvik ederek onlara ilham verecek kurum ve kişilerle bir araya getirmek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımız devam edecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine değerli iş birliği için teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.