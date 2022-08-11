Türk Eğitim Vakfı Burs Başvuruları Başlıyor

Bu yıl 55. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye’nin eğitim vakfı TEV’in bursiyerlerine verdiği burs desteği için başvurular başladı. TEV’in burs şartları doğrultusunda öğretim kurumlarınca oluşturulan burs komisyonlarının seçtiği bursiyerler, TEV bursiyeri olarak öğrenim hayatı boyunca destek alabiliyor. Burslar için 15 Ağustos - 2 Ekim tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Adayların başvuru için TEV’in internet sitesinde yer alan bursiyer başvuru formunu doldurması gerekiyor.

TEV bu yıl bursiyerlerine verdiği desteği de artırdı. Buna göre aylık 350 TL olan meslek lisesi bursu 575 TL’ye, üniversite bursu 800 TL’den 1325 TL’ye, yüksek lisans bursu 1200 TL’den 2000 TL’ye, doktora bursu 1600 TL’den 2650 TL’ye, üstün başarı gösteren öğrencilere verilen üstün başarı bursu ise 1600 TL’den 2650 TL’ye yükseldi.

TEV Burslarının Başvuru Tarihleri: