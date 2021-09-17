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Türk Eğitim-Sen’den “uzaktan eğitim veren öğretmenlere ek ders ücreti” talebi

Türk Eğitim-Sen, korona virüs sebebiyle karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim veren öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi talebinde bulundu.

Eğitim 17.09.2021, 14:31
Türk Eğitim-Sen’den “uzaktan eğitim veren öğretmenlere ek ders ücreti” talebi

Türk Eğitim-Sen, korona virüs sebebiyle karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim veren öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi talebinde bulundu.

Türk Eğitim-Sen, korona virüs sebebiyle karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim veren öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi yönündeki taleplerini Milli Eğitim Bakanlığına ilettiklerini bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 2021-2022 öğretim yılı 6 Eylül itibarıyla yüz yüze başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan rehberde ise pozitif vaka ile karşılaşılması durumunda öğrencilerin sınıf bütünlüğünde karantinaya alınacağı, karantinaya alınan sınıflara ise uzaktan eğitim yapılacağı belirtilmiştir. Ancak, halen yürürlükte olan ek ders ücreti ödemelerine ilişkin mevzuat hükümlerinde EBA ve zoom gibi platformlarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Mevzuattaki bu eksik düzenleme uzaktan eğitim yapan öğretmenleri mağdur etmekte, fiilen ders yapmalarına rağmen hak ettikleri ek ders ücretleri ödenmemektedir. Türk Eğitim-Sen olarak karantinaya alınan sınıflara EBA ve zoom gibi platformlardan ders yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığından talepte bulunduk” denildi.

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