Türk Eğitim Sen: “Ortaöğretim alan öğretmenliği mezunları da uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak”

Türk Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, “Bu kazanımımızın ortaöğretim alan öğretmenliği mezunlarına hayırlı olmasını temenni eder; sadece ortaöğretim alan öğretmenliği mezunlarının değil, on yılını dolduran tüm öğretmenlerin uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak isteriz” denildi.

Türk Eğitim Sen eğitim fakültelerinin ortaöğretime öğretmen yetiştiren programlarında (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği) belirtilen tarihler arasında (1997-1998 öğretim yılından 2013-2014 öğretim yılı dahil olmak üzere) hazırlık sınıfı hariç 5 yıl (10 yarıyıl) öğretim görerek mezun olanların yüksek lisans mezunu olmaları hasebiyle uzman öğretmenlik için yapılacak olan yazılı sınavdan muaf tutulmaları yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talepte bulunulduğu hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu talebi kabul ettiği belirtilerek, “Milli Eğitim Bakanlığı talebimize kabul ederek cevaben gönderdiği 18.04.2022 tarih ve 47969227 sayılı yazında ’Bu çerçevede, gerek diplomalarında yüksek lisans mezunu oldukları belirtilenler gerekse Yükseköğretim Kurulunca öğrenim sürelerine bağlı olarak yüksek lisans derecesine sahip oldukları belirlenenlerin, uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulmaları gerekmekte olup konu hakkında öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin yapılacak duyuruda gerekli açıklamaya yer verilecektir.’ ifadelerine yer vermiştir. Bu kazanımımızın ortaöğretim alan öğretmenliği mezunlarına hayırlı olmasını temenni eder; sadece ortaöğretim alan öğretmenliği mezunlarının değil, on yılını dolduran tüm öğretmenlerin uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak isteriz” denildi.