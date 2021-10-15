Türk Eğitim-Sen, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kurs ücretlerinin yüzde 100 artırılmasını talep etti.

Türk Eğitim-Sen, İYEP kurs ücretlerinin yüzde 100 artırılmasını talep etti. Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, "İlkokullarda açılan kurslar Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi dışında kalması sebebiyle bu kurslarda görev alan öğretmenlere ek ders ücreti artırımlı ödenmemektedir. Bu durum ilkokullar dışında kurs açan öğretmenlere ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırımlı ödenmesine olanak verirken ilkokullarda kurs açan öğretmenlerin ek ders ücretlerini artırımlı alamamalarına sebebiyet vererek Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Eşitsizliğin giderilmesi ve hakkaniyetin sağlanması için ortaokullarda, liselerde ve halk eğitim merkezlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına yeni düzenlemeye göre ilkokullarda dahil edilmeli, kursa katılacak öğrenciler arasına ilkokul öğrencileri de eklenmelidir. İlkokullarda açılan bu kursların destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi kapsamına alınması gerekmektedir. İYEP kurslarının Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamına alınarak kurslarda görev alan yönetici ve öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinin yüzde 100 fazlasıyla ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulunduk” ifadelerine yer verildi.