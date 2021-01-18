Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: "Aşı takvimi güncellenmelidir"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, aşı takviminin güncellenmesi gerektiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamına dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “Antikor oluşumunun ikinci dozdan sonra gerçekleştiği göz önüne alındığında, 15 Şubat’ta okullarımızı açabilmemiz, aşılama takviminin buna göre yeniden düzenlenmesini elzem kılmaktadır” dedi.

Genel Başkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İkinci dönem yüz yüze eğitime başlayabilmemiz için, ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamına dahil edilmesi gerekiyor. Antikor oluşumunun ikinci dozdan sonra gerçekleştiği göz önüne alındığında, 15 Şubat’ta okullarımızı açabilmemiz, aşılama takviminin buna göre yeniden düzenlenmesini elzem kılmaktadır. MEB ve eğitimle ilgili tüm paydaşları bu konuda müdahil olmaya davet ediyorum.”